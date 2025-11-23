Мерц: Мир в Украине возможен только при общем согласии Киева и Европы

Мертвец / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что какие-либо решения по прекращению войны в Украине не могут приниматься без участия самой Украины и европейских партнеров. Об этом он сказал во время брифинга, комментируя международные дискуссии о возможных мирных договоренностях, пишет Укринформ.

«Войны не могут быть прекращены великими государствами из-за глав стран, которых это касается. Это война, которая может быть прекращена только с согласия Украины, а также с нашим согласием, согласием Европы. Потому что это война на европейском континенте», – заявил Мерц.

Он подчеркнул, что поражение Украины или полное крушение государственности будут иметь серьезные последствия для всего континента и изменят архитектуру безопасности Европы. По его словам, именно поэтому позиция Берлина заключается в необходимости справедливых и надежных гарантий безопасности Украины.

Мерц также сообщил, что провел длительный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в котором наметил немецкое видение предстоящего мирного урегулирования. Он напомнил, что Россия нарушила свои обязательства по Будапештскому меморандуму, и именно поэтому вопрос гарантий безопасности является ключевым.

Канцлер подчеркнул, что любой возможный мир должен отвечать интересам Украины и безопасности Европы, и только после этого он может рассматриваться как жизнеспособный.

Напомним, встреча представителей ведущих европейских государств, Украины и США для обсуждения американского мирного плана состоится в воскресенье, 23 ноября, в швейцарском городе Женеве.

В субботу, 22 ноября, президент Зеленский подчеркнул, что на переговорах с партнерами Украины по шагам, необходимым для окончания войны, украинская делегация будет защищать национальные интересы.

В «мирном плане» Трампа, состоящего из 28 пунктов, говорится, что Киев должен согласиться на значительные территориальные уступки в пользу России. В частности, документ предусматривает передачу РФ всей восточной части Донбасса , включая неоккупированные территории.

Как сообщает The Guardian, американские чиновники заявили союзникам по НАТО, что они планируют заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение в ближайшие дни.

Издание Bloomberg сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается до 27 ноября переписать мирный план США вместе с лидерами Европы.