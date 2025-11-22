Зеленский пытается до 27 ноября переписать мирный план США вместе с лидерами Европы - Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Европейские лидеры пытаются выиграть для Украины время после ультиматума США по 28-пунктовому плану мира с Россией. Вашингтон пригрозил прекратить всю военную и разведывательную помощь, если Киев не согласится на условия до следующего четверга, предусматривающие значительную уступку территорий и ограничение вооруженных сил.

Об этом пишет издание Bloomberg.

В материале говорится о том, что, президент Владимир Зеленский и лидеры Франции, Германии и других европейских стран поспешно реагируют на требования США, чтобы Украина согласилась на 28-пунктовый план, представленный на этой неделе. План предусматривает передачу части территорий, контролируемых Украиной, ограничение военной мощи и постепенную отмену санкций против России.

Реклама

Европейские дипломаты пытаются найти способ переписать значительную часть документа, подавая его как конструктивные обновления, чтобы избежать катастрофических последствий для Украины и сохранить единство союзников. В рамках этих переговоров немецкий канцлер Фридрих Мерц связался с президентом США Дональдом Трампом, чтобы договориться о дальнейших консультациях на уровне советников по национальной безопасности.

По словам осведомленных источников, секретарь армии США Дэн Дрискелл уже сообщил европейским послам, что соглашение нужно заключить как можно быстрее, поскольку Украина оказалась в сложной ситуации. Президент Трамп, по данным источников, настаивает на быстром мирном решении, демонстрируя готовность отказаться от дальнейшего участия США в конфликте, если соглашение не будет подписано.

«Он должен это принять — и если не примет, тогда они могут продолжать воевать», — сказал Трамп, добавив, что Зеленский «в какой-то момент должен согласиться на что-то». Вместе с тем президент США допустил определенную гибкость в сроках, отметив, что дедлайн на 27 ноября может быть продлен в случае необходимости.

Детали плана предусматривают, что украинские регионы Крым, Луганск и Донецк будут «де-факто российскими, в том числе признанные США», проведение выборов в течение 100 дней, отказ от членства в НАТО и сокращение численности вооруженных сил. План также предусматривает экономическое партнерство Украины с Россией после снятия санкций, а США получат часть доходов от восстановления страны.

Реклама

Следствием плана может стать серьезное ограничение способности НАТО принимать новых членов, что требует согласования всех 32 государств-участников. Многие пункты уже отвергались Украиной и ее европейскими союзниками в прошлом.

Пока Европа пытается найти компромисс, старшие республиканцы Конгресса США высказывают резкую критику плана. Сенатор Роджер Уикер назвал его «проблемным» и сомневается в способности принести мир. Сенатор Митч Макконнелл обвинил администрацию в попытке удовлетворить Путина, а не обеспечить реальный мир.

Согласно сообщениям, Зеленский общался с вице-президентом США JD Vance и Дрискеллом почти час, обсуждая детали плана. Президент России Владимир Путин также высказался относительно соглашения, обвинив Киев в блокировании мира и отметив, что последнее предложение инициировали США, а не Россия.

Эксперты предостерегают, что переговоры по такому масштабному плану, который затрагивает ключевые территории и гарантии безопасности, вряд ли могут быть завершены за несколько дней. Европейские лидеры готовятся к дальнейшим дискуссиям на саммите G-20 в Йоханнесбурге, чтобы определить следующие шаги и сохранить единство в поддержке Украины.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что США и Россия приняли решение, что Украина должна принять «мирный план», и дали дедлайн.