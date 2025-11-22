Погода 23 ноября "разделит" Украину пополам: где будет метель, а к кому вернется тепло

Погода / © ТСН

Реклама

В воскресенье, 23 ноября, погода в Украине будет носить чрезвычайно контрастный характер. Самая сложная ситуация ожидается в западных областях, тогда как остальная страна будет наслаждаться не по сезону высокими температурами.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко .

Ненастье на Западе

«Воскресенье самым сложным ожидается в западных областях Украины — мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Словом, ожидается классическая какабека!», — отметила синоптика.

Реклама

Температура воздуха будет самой низкой в стране, держась днем в пределах +1…+5 градусов.

Тепло на остальной территории

На остальной территории Украины будет почти весенняя погода:

На Юге столбики термометров достигнут +17 градусов, а на Востоке — +10…+15 градусов.

Осадки на Востоке не ожидаются. На юге дождь возможен только в Одесской области.

Ситуация в Центре и Севере

В северных областях температура будет +4…+8 градусов. Местами возможен небольшой дождь, а вечером в Житомирской и Киевской — мокрый снег.

В центральной части дожди пройдут в Винницкой области (с вероятностью мокрого снега) и Черкасской области. На Полтавщине, Днепропетровщине и Кропивницком с районами существенных осадков не предполагается.

Реклама

В Киеве 23 ноября будет облачно и сыро, днем до +7 градусов. Диденко добавила, что вечером в столице даже потеплеет до +9 градусов.

«Погода сложная и для прогнозирования, и для самочувствия и порой для настроения… Но мы всегда в арсенале прогноз погоды, соответствующая обувь и одежда, знакомые таблетки под рукой, хороших людей рядом и стойкая вера, что все будет по-нашему, и особенно ВСУ», — подытожила Наталья Диденко.

Напомним, что сегодня, 22 ноября, погоду в Украине будут формировать атмосферные фронты. Регионы на западе накроет ненастье, в частности мокрый снег и гололедица. В западных областях будет дождь с переходом в снег, налипание мокрого снега, гололедица, а на дорогах — гололедица. По данным синоптиков, сильные осадки ожидаются во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. В Карпатах сильный мокрый снег.

Также сообщалось, что синоптик Иван Семилит рассказал, когда в Украину придет настоящая зима .