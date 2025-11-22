- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 506
- Время на прочтение
- 2 мин
Погода 23 ноября "разделит" Украину пополам: где будет метель, а к кому вернется тепло
Наталья Диденко предупредила о снеге, гололедице и резких контрастах в Украине.
В воскресенье, 23 ноября, погода в Украине будет носить чрезвычайно контрастный характер. Самая сложная ситуация ожидается в западных областях, тогда как остальная страна будет наслаждаться не по сезону высокими температурами.
Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко .
Ненастье на Западе
«Воскресенье самым сложным ожидается в западных областях Украины — мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Словом, ожидается классическая какабека!», — отметила синоптика.
Температура воздуха будет самой низкой в стране, держась днем в пределах +1…+5 градусов.
Тепло на остальной территории
На остальной территории Украины будет почти весенняя погода:
На Юге столбики термометров достигнут +17 градусов, а на Востоке — +10…+15 градусов.
Осадки на Востоке не ожидаются. На юге дождь возможен только в Одесской области.
Ситуация в Центре и Севере
В северных областях температура будет +4…+8 градусов. Местами возможен небольшой дождь, а вечером в Житомирской и Киевской — мокрый снег.
В центральной части дожди пройдут в Винницкой области (с вероятностью мокрого снега) и Черкасской области. На Полтавщине, Днепропетровщине и Кропивницком с районами существенных осадков не предполагается.
В Киеве 23 ноября будет облачно и сыро, днем до +7 градусов. Диденко добавила, что вечером в столице даже потеплеет до +9 градусов.
«Погода сложная и для прогнозирования, и для самочувствия и порой для настроения… Но мы всегда в арсенале прогноз погоды, соответствующая обувь и одежда, знакомые таблетки под рукой, хороших людей рядом и стойкая вера, что все будет по-нашему, и особенно ВСУ», — подытожила Наталья Диденко.
Напомним, что сегодня, 22 ноября, погоду в Украине будут формировать атмосферные фронты. Регионы на западе накроет ненастье, в частности мокрый снег и гололедица. В западных областях будет дождь с переходом в снег, налипание мокрого снега, гололедица, а на дорогах — гололедица. По данным синоптиков, сильные осадки ожидаются во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. В Карпатах сильный мокрый снег.
Также сообщалось, что синоптик Иван Семилит рассказал, когда в Украину придет настоящая зима .