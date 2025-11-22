Россия захватила территорию площадью из Берлин: в ISW спрогнозировали, как скоро Москва сможет захватить Донбасс

ВСУ на фронте / © Associated Press

С момента встречи президента США Дональда Трампа и Президента России Владимира Путина на Аляске 15 августа Россия захватила в Украине примерно 908 квадратных километров дополнительной территории. Эта площадь примерно равна площади города Берлин.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что часть этих территориальных достижений была обусловлена сезонной погодой (туманом и дождем), которая ухудшила возможность ВСУ использовать дроны. Однако скорость российского продвижения, вероятно, замедлится со стабилизацией погодных условий.

Несмотря на последние успехи, ISW прогнозирует, что России понадобятся годы для захвата Донбасса. Аналитики заявляют, что успехи России неизбежны, и Кремль сейчас прилагает значительные усилия, чтобы заставить Украину к капитуляции.

Кремль интенсифицирует агитацию, чтобы Украина сдала критические территории в Донецкой области, которые российские войска по прогнозам вряд ли смогут быстро захватить силой.

Продолжение военной помощи от Европы и европейское финансирование продаж американского вооружения, вероятно, позволит ВСУ защищать «Фортечный пояс» в Донецкой области в течение нескольких лет и, возможно, даже вернуть некоторые российские достижения.

ISW отмечает, что Россия сталкивается с растущими материальными, кадровыми и экономическими вызовами, которые будут продолжать ограничивать ее способность обеспечивать длительную войну.

Напомним, украинские войска успешно сдерживают российские атаки на Купянском направлении, несмотря на громкие заявления Кремля о якобы значительных продвижениях. По данным ISW, Москва преувеличивает свои успехи, в частности, контроль над Волчанском, Покровском и Константиновкой, тогда как реальные показатели значительно меньше.

Россия активно использует символические действия — поднятие флагов и локальные проникновения — чтобы создать впечатление «неизбежной победы». В то же время, украинские силы демонстрируют устойчивость и отражают массированные штурмы, постепенно сдерживая наступление врага и не допуская захвата ключевых населенных пунктов.