Война
Война
Действительно ли ВСУ в окружении на Запорожье: в командовании ответили

Командование владеет ситуацией, подразделениям предоставляется усиление, а эвакуация раненых происходит слаженно.

Силы обороны Юга Украины официально опровергли информацию, которая активно распространяется в социальных сетях, о якобы окружении определенных подразделений ВСУ бойцами Российской Федерации на Гуляйпольском направлении на Запорожье.

Об этом они 21 ноября сообщили на официальной странице.

Командование признает, что ситуация на данном направлении действительно сложная и напряженная, однако отмечает, что она полностью контролируемая.

В сообщении подчеркивается, что, несмотря на сложность оперативной обстановки с украинскими бойцами, поддерживается связь, налажена логистика. Также производится эвакуация раненых.

Подразделениям, ведущим бои в этом направлении, предоставляется усиление из штурмовых подразделений.

Командование уверяет, что полностью владеет ситуацией и проводит все необходимые меры по улучшению тактического положения украинских войск.

Напомним, в Запорожье в результате вражеского обстрела 20 ноября зафиксированы жертвы среди гражданского населения: пять человек погибли и трое получили ранения. Российская атака повредила жилые дома, рынок и магазин.

