Военный ТЦК получил перелом ноги после стычки с двумя женщинами: как это произошло

В Полтаве во время выполнения группой оповещения служебных задач неизвестные женщины пытались помешать военным, в результате чего серьезные травмы получил сержант Вооруженных сил Украины.

Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщил Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Что говорят в ТЦК

Там рассказали, что в Полтаве, во время выполнения группой оповещения служебных задач, неизвестные женщины сначала пытались препятствовать им выполнять служебные обязанности. Затем одна из них толкнула сержанта Вооруженных сил Украины под автомобиль так, что тот переехал ему ногу.

В ТЦК отметили, что на место происшествия вызвали наряд патрульной полиции и медиков.

Что говорят в полиции

Представитель полиции Полтавщины Юрий Сулаев сообщил в комментарии «Суспільному», что по этому факту правоохранители начали уголовное производство по части 1 статьи 286 — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим потерпевший средней тяжести телесное повреждение.

