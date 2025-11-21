ВСУ "сбили темп" наступления России на опасном участке фронта: что известно

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ситуация в Покровском направлении остается крайне напряженной. Российская армия постоянно давит, применяя большое количество дронов, авиацию и тяжелое вооружение, в том числе нанося удары по Мирнограду.

Об этом рассказал военнослужащий ТРО ВСУ Александр Мусиенко.

«Цель нашей оборонной операции сейчас — сдерживание противника, не давать ему развивать темп наступательных действий», — объяснил Мусиенко.

Если российские войска набирают темп, они могут быстро закрепляться на новых рубежах и двигаться дальше. Именно это пытаются предотвратить украинские силы.

По словам эксперта, после нескольких недель быстрого продвижения российских подразделений, темп их действий возле Покровска удалось снизить. Это стало возможным благодаря слаженной работе украинских сил:

Направление усилили спецназовцы, штурмовые части и артиллерия.

Совместные операции и действия помогли притормозить продвижение врага, заставляя русские подразделения больше времени тратить на бои на подступах к городу.

Ключевым элементом успеха явилась также работа по логистике РФ.

«Перерезать логистическое обеспечение противника нужно для того, чтобы достигать таких целей по сдерживанию врага», — подчеркнул военнослужащий.

Поражение логистики у Покровска усложняет поставки боеприпасов и подкреплений, лишая врага преимущества в темпе и растягивая наступательные действия во времени. Это дает украинской обороне больше возможностей для остановки атак.

Напомним, украинские Силы обороны удерживают ключевые рубежи на севере Покровска и контролируют позиции южнее железной дороги. Российские войска пытаются прорваться через железнодорожную линию, чтобы расширить зону оккупации, однако эти попытки успешно блокируются.

По данным 7 корпуса ДШУ, противник несет значительные потери и вынужден подтягивать резервы, в том числе подразделения 76-й дивизии РФ. Украинские военные работают над полным перекрытием логистики врага и производят зачистку в окрестностях Мирнограда, где обнаруживают и ликвидируют диверсионные группы РФ.