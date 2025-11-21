- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 191
- Время на прочтение
- 1 мин
Тернопольские спасатели вернули хозяевам двух кошек после взрыва (фото и видео)
Милка и Мия пережили взрыв и вернулись в семьи в Тернополе.
В Тернополе спасатели, работавшие на месте разрушенного дома, нашли и вернули хозяевам двух кошек, скрывшихся после взрыва. Находка стала «маленькой, но важной победой жизни» на фоне трагических событий.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Во время разбора завалов частного дома, где произошло чрезвычайное происшествие, спасателям удалось обнаружить двух домашних питомцев:
Кошку Милку нашли на первом этаже. Семья Милки каждый день приходила к месту разрушения, не теряя надежды увидеть свою любимицу живой.
А 8-летняя кошка Мия укрылась в квартире на втором этаже. Оба кота были переданы счастливым хозяевам. Спасатели отметили, что такие моменты обладают особой ценностью среди болей потерь.
Напомним, в Тернополе ищут мужчину, который мужественно спасал людей из охваченной огнем многоэтажки после российского удара 19 ноября.
В Тернополе российская ракета убила дочь заслуженной артистки Украины Людмилы Червинской.