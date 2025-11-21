Тернопільські рятувальники повернули господарям двох котів після вибуху (фото та відео)

Рятувальники у Тернополі повернули господарям двох котів після вибуху / © ДСНС України

У Тернополі рятувальники, які працювали на місці зруйнованого будинку, знайшли та повернули господарям двох котів, які зникли після вибуху. Знахідка стала «маленькою, але важливою перемогою життя» на тлі трагічних подій.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Під час розбору завалів приватного будинку, де сталася надзвичайна подія, рятувальникам вдалося виявити двох домашніх улюбленців:

Кішку Мілку знайшли на першому поверсі. Родина Мілки щодня приходила до місця руйнування, не втрачаючи надії побачити свою улюбленицю живою.

Рятувальники у Тернополі повернули господарям двох котів після вибуху / © ДСНС

А 8-річна кішка Мія сховалася у квартирі на другому поверсі. Обох котів передали щасливим господарям. Рятувальники зазначили, що такі моменти мають особливу цінність серед болю втрат.

Нагадаємо, у Тернополі шукають чоловіка, який мужньо рятував людей із охопленої вогнем багатоповерхівки після російського удару 19 листопада.

У Тернополі російська ракета вбила доньку заслуженої артистки України Людмили Червінської.