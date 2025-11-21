У Тернополі шукають героя, який рятував людей з розбомбленої багатоповерхівки

Наслідки російського удару по будинку в Тернополі / © Мер Тернополя Сергій Надал

У Тернополі шукають чоловіка, який мужньо рятував людей із охопленої вогнем багатоповерхівки після російського удару 19 листопада.

Про це написав у соцмережах мер міста Сергій Надал.

За його словами, про геройський вчинок невідомого чоловіка, який приніс будівельну драбину до палаючого будинку на вулиці 15 квітня, розповіли очевидці.

«Чоловік облив себе водою і поліз драбиною на поверхи рятувати людей, витяг дівчину і жінку, по його драбині вилізли сусіди», — йдеться у дописі.

Сергій Надал повідомив, що міська влада має намір нагородити героя почесною відзнакою.

«Якщо ви знаєте цю людину або це ви самі — напишіть мені у повідомлення. Вчинок цього чоловіка заслуговує на визнання», — наголосив він.

Мер Тернополя також принагідно подякував усім, хто того дня допомагав — рятувальникам, медикам, поліцейським, комунальникам, підприємцям, волонтерам та тернополянам, які здавали кров і приносили їжу.

Нагадаємо, 21 листопада у Тернополі рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки, куди влучила російська ракета, тіла ще трьох людей. Кількість загиблих зросла до 31 людини. Серед них — шестеро дітей.

У ніч проти 19 листопада російська терористична армія атакувала Тернопіль ракетами і дронами, влучивши в житлову багатоповерхівку. Спалахнули пожежі, зазнали руйнувань кілька поверхів і під завалами опинилися люди.