- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 301
- Час на прочитання
- 1 хв
У Тернополі шукають героя, який рятував людей з розбомбленої багатоповерхівки
Невідомий чоловік за допомогою будівельної драбини допомагав людям вибратися із будинку, в якому виникла пожежа після російського удару.
У Тернополі шукають чоловіка, який мужньо рятував людей із охопленої вогнем багатоповерхівки після російського удару 19 листопада.
Про це написав у соцмережах мер міста Сергій Надал.
За його словами, про геройський вчинок невідомого чоловіка, який приніс будівельну драбину до палаючого будинку на вулиці 15 квітня, розповіли очевидці.
«Чоловік облив себе водою і поліз драбиною на поверхи рятувати людей, витяг дівчину і жінку, по його драбині вилізли сусіди», — йдеться у дописі.
Сергій Надал повідомив, що міська влада має намір нагородити героя почесною відзнакою.
«Якщо ви знаєте цю людину або це ви самі — напишіть мені у повідомлення. Вчинок цього чоловіка заслуговує на визнання», — наголосив він.
Мер Тернополя також принагідно подякував усім, хто того дня допомагав — рятувальникам, медикам, поліцейським, комунальникам, підприємцям, волонтерам та тернополянам, які здавали кров і приносили їжу.
Нагадаємо, 21 листопада у Тернополі рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки, куди влучила російська ракета, тіла ще трьох людей. Кількість загиблих зросла до 31 людини. Серед них — шестеро дітей.
У ніч проти 19 листопада російська терористична армія атакувала Тернопіль ракетами і дронами, влучивши в житлову багатоповерхівку. Спалахнули пожежі, зазнали руйнувань кілька поверхів і під завалами опинилися люди.