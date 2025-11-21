- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 802
- Час на прочитання
- 1 хв
Згоріли в обіймах одна одної: в атаці на Тернопіль загинули мама з донькою-школяркою (фото)
За інформацією школи, мама і донька загинули, обіймаючи одна одну, згорівши живцем внаслідок удару ворога по Тернополю.
Жертвами російської таки на Тернопіль 19 листопада стли Оксана Гжесько з донькою Амелією, яка навчалася у другому класі. Вони загинули, обіймаючи одна одну.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Тернопільської загальноосвітньої школи №27 ім. В. Гурняка.
«Страшна звістка спіткала 27 школу. На жаль, підтвердилася інформація про загибель учениці 2-В класу Гжесько Амелії та її мами Оксани. Вони, обіймаючи одна одну, згоріли заживо внаслідок ракетної атаки ворога», — йдеться у заяві освітнього закладу.
В дописі вказано, що уся школа сумує з приводу непоправної втрати, розділяє біль і горе родини.
«Амелія, світла дівчинка, маленьке Ангелятко, більше ніколи не сяде за парту, не обійме своїх однокласників, не зігріє світлим поглядом…», — пишуть у школі.
Панахида за Амелією та її Оксаною відбудеться 21 листопада о 19:00 у церкві Святого Архистратига Михаїла.
Нагадаємо, 19 листопада російська армія атакувала Тернопіль ракетами та дронами, влучивши, зокрема, по багатоквартирних будинках. Через влучання ракети у багатоповерхівку кількість загиблих зросла до 31 після того, як рятувальники 21 листопада дістали з-під завалів тіла ще трьох людей (жінки та двох дітей). Окрім того, 94 людини постраждали, а 13 осіб вважаються безвісти зниклими. Триває ідентифікація загиблих.