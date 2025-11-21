ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
802
Час на прочитання
1 хв

Згоріли в обіймах одна одної: в атаці на Тернопіль загинули мама з донькою-школяркою (фото)

За інформацією школи, мама і донька загинули, обіймаючи одна одну, згорівши живцем внаслідок удару ворога по Тернополю.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Оксана Гжесько з донькою Амелією, які загинули через атаку на Тернопіль

Оксана Гжесько з донькою Амелією, які загинули через атаку на Тернопіль / © Колаж

Жертвами російської таки на Тернопіль 19 листопада стли Оксана Гжесько з донькою Амелією, яка навчалася у другому класі. Вони загинули, обіймаючи одна одну.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Тернопільської загальноосвітньої школи №27 ім. В. Гурняка.

«Страшна звістка спіткала 27 школу. На жаль, підтвердилася інформація про загибель учениці 2-В класу Гжесько Амелії та її мами Оксани. Вони, обіймаючи одна одну, згоріли заживо внаслідок ракетної атаки ворога», — йдеться у заяві освітнього закладу.

В дописі вказано, що уся школа сумує з приводу непоправної втрати, розділяє біль і горе родини.

«Амелія, світла дівчинка, маленьке Ангелятко, більше ніколи не сяде за парту, не обійме своїх однокласників, не зігріє світлим поглядом…», — пишуть у школі.

Оксана та Амелія, які загинули внаслідок атаки на Тернопіль / © Facebook-сторінка Тернопільської загальноосвітньої школи №27 ім. В. Гурняка

Оксана та Амелія, які загинули внаслідок атаки на Тернопіль / © Facebook-сторінка Тернопільської загальноосвітньої школи №27 ім. В. Гурняка

Панахида за Амелією та її Оксаною відбудеться 21 листопада о 19:00 у церкві Святого Архистратига Михаїла.

Амелія, яка загинула внаслідок атаки на Тернопіль / © Facebook-сторінка Тернопільської загальноосвітньої школи №27 ім. В. Гурняка

Амелія, яка загинула внаслідок атаки на Тернопіль / © Facebook-сторінка Тернопільської загальноосвітньої школи №27 ім. В. Гурняка

Нагадаємо, 19 листопада російська армія атакувала Тернопіль ракетами та дронами, влучивши, зокрема, по багатоквартирних будинках. Через влучання ракети у багатоповерхівку кількість загиблих зросла до 31 після того, як рятувальники 21 листопада дістали з-під завалів тіла ще трьох людей (жінки та двох дітей). Окрім того, 94 людини постраждали, а 13 осіб вважаються безвісти зниклими. Триває ідентифікація загиблих.

Дата публікації
Кількість переглядів
802
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie