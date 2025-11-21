Згоріли в обіймах одна одної: в атаці на Тернопіль загинули мама з донькою-школяркою (фото)

Оксана Гжесько з донькою Амелією, які загинули через атаку на Тернопіль / © Колаж

Жертвами російської таки на Тернопіль 19 листопада стли Оксана Гжесько з донькою Амелією, яка навчалася у другому класі. Вони загинули, обіймаючи одна одну.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Тернопільської загальноосвітньої школи №27 ім. В. Гурняка.

«Страшна звістка спіткала 27 школу. На жаль, підтвердилася інформація про загибель учениці 2-В класу Гжесько Амелії та її мами Оксани. Вони, обіймаючи одна одну, згоріли заживо внаслідок ракетної атаки ворога», — йдеться у заяві освітнього закладу.

В дописі вказано, що уся школа сумує з приводу непоправної втрати, розділяє біль і горе родини.

«Амелія, світла дівчинка, маленьке Ангелятко, більше ніколи не сяде за парту, не обійме своїх однокласників, не зігріє світлим поглядом…», — пишуть у школі.

Оксана та Амелія, які загинули внаслідок атаки на Тернопіль / © Facebook-сторінка Тернопільської загальноосвітньої школи №27 ім. В. Гурняка

Панахида за Амелією та її Оксаною відбудеться 21 листопада о 19:00 у церкві Святого Архистратига Михаїла.

Амелія, яка загинула внаслідок атаки на Тернопіль / © Facebook-сторінка Тернопільської загальноосвітньої школи №27 ім. В. Гурняка

Нагадаємо, 19 листопада російська армія атакувала Тернопіль ракетами та дронами, влучивши, зокрема, по багатоквартирних будинках. Через влучання ракети у багатоповерхівку кількість загиблих зросла до 31 після того, як рятувальники 21 листопада дістали з-під завалів тіла ще трьох людей (жінки та двох дітей). Окрім того, 94 людини постраждали, а 13 осіб вважаються безвісти зниклими. Триває ідентифікація загиблих.