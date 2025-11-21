- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 638
- Время на прочтение
- 1 мин
Сгорели в объятиях друг друга: в атаке на Тернополь погибли мама с дочкой-школьницей (фото)
По информации школы, мама и дочь погибли, обнимая друг друга, сгорев заживо в результате удара врага по Тернополю.
Жертвами российской таки на Тернополь 19 ноября стали Оксана Гжесько с дочерью Амелией, которая училась во втором классе. Они погибли, обнимая друг друга.
Об этом сообщили на Facebook-странице Тернопольской общеобразовательной школы №27 им. В. Гурняка.
«Страшная весть постигла 27 школу. К сожалению, подтвердилась информация о гибели ученицы 2-В класса Гжесько Амелии и ее мамы Оксаны. Они, обнимая друг друга, сгорели заживо в результате ракетной атаки врага», — говорится в заявлении образовательного учреждения.
В заметке указано, что вся школа скорбит по поводу невосполнимой утраты, разделяет боль и горе семьи.
«Амелия, светлая девочка, маленький Ангелочек, больше никогда не сядет за парту, не обнимет своих одноклассников, не согреет светлым взглядом…», — пишут в школе.
Панихида по Амелии и ее Оксане состоится 21 ноября в 19:00 в церкви Святого Архистратига Михаила.
Напомним, 19 ноября российская армия атаковала Тернополь ракетами и дронами, попав, в частности, по многоквартирным домам. Из-за попадания ракеты в многоэтажку количество погибших возросло до 31 после того, как спасатели 21 ноября достали из-под завалов тела еще трех человек (женщины и двух детей). Кроме того, 94 человека пострадали, а 13 человек считаются без вести пропавшими. Продолжается идентификация погибших.