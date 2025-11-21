ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
638
Время на прочтение
1 мин

Сгорели в объятиях друг друга: в атаке на Тернополь погибли мама с дочкой-школьницей (фото)

По информации школы, мама и дочь погибли, обнимая друг друга, сгорев заживо в результате удара врага по Тернополю.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Оксана Гжесько с дочерью Амелией, которые погибли из-за атаки на Тернополь

Оксана Гжесько с дочерью Амелией, которые погибли из-за атаки на Тернополь

Жертвами российской таки на Тернополь 19 ноября стали Оксана Гжесько с дочерью Амелией, которая училась во втором классе. Они погибли, обнимая друг друга.

Об этом сообщили на Facebook-странице Тернопольской общеобразовательной школы №27 им. В. Гурняка.

«Страшная весть постигла 27 школу. К сожалению, подтвердилась информация о гибели ученицы 2-В класса Гжесько Амелии и ее мамы Оксаны. Они, обнимая друг друга, сгорели заживо в результате ракетной атаки врага», — говорится в заявлении образовательного учреждения.

В заметке указано, что вся школа скорбит по поводу невосполнимой утраты, разделяет боль и горе семьи.

«Амелия, светлая девочка, маленький Ангелочек, больше никогда не сядет за парту, не обнимет своих одноклассников, не согреет светлым взглядом…», — пишут в школе.

Оксана и Амелия, которые погибли в результате атаки на Тернополь

Оксана и Амелия, которые погибли в результате атаки на Тернополь

Панихида по Амелии и ее Оксане состоится 21 ноября в 19:00 в церкви Святого Архистратига Михаила.

Амелия, которая погибла в результате атаки на Тернополь

Амелия, которая погибла в результате атаки на Тернополь

Напомним, 19 ноября российская армия атаковала Тернополь ракетами и дронами, попав, в частности, по многоквартирным домам. Из-за попадания ракеты в многоэтажку количество погибших возросло до 31 после того, как спасатели 21 ноября достали из-под завалов тела еще трех человек (женщины и двух детей). Кроме того, 94 человека пострадали, а 13 человек считаются без вести пропавшими. Продолжается идентификация погибших.

Дата публикации
Количество просмотров
638
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie