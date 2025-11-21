Сгорели в объятиях друг друга: в атаке на Тернополь погибли мама с дочкой-школьницей (фото)

Оксана Гжесько с дочерью Амелией, которые погибли из-за атаки на Тернополь

Жертвами российской таки на Тернополь 19 ноября стали Оксана Гжесько с дочерью Амелией, которая училась во втором классе. Они погибли, обнимая друг друга.

Об этом сообщили на Facebook-странице Тернопольской общеобразовательной школы №27 им. В. Гурняка.

«Страшная весть постигла 27 школу. К сожалению, подтвердилась информация о гибели ученицы 2-В класса Гжесько Амелии и ее мамы Оксаны. Они, обнимая друг друга, сгорели заживо в результате ракетной атаки врага», — говорится в заявлении образовательного учреждения.

В заметке указано, что вся школа скорбит по поводу невосполнимой утраты, разделяет боль и горе семьи.

«Амелия, светлая девочка, маленький Ангелочек, больше никогда не сядет за парту, не обнимет своих одноклассников, не согреет светлым взглядом…», — пишут в школе.

Оксана и Амелия, которые погибли в результате атаки на Тернополь

Панихида по Амелии и ее Оксане состоится 21 ноября в 19:00 в церкви Святого Архистратига Михаила.

Амелия, которая погибла в результате атаки на Тернополь

Напомним, 19 ноября российская армия атаковала Тернополь ракетами и дронами, попав, в частности, по многоквартирным домам. Из-за попадания ракеты в многоэтажку количество погибших возросло до 31 после того, как спасатели 21 ноября достали из-под завалов тела еще трех человек (женщины и двух детей). Кроме того, 94 человека пострадали, а 13 человек считаются без вести пропавшими. Продолжается идентификация погибших.