Обречены на славу: нумерологи назвали даты, когда чаще всего рождаются знаменитости

Люди, рожденные 1, 7, 15, 23 числа имеют больше шансов достичь славы и успеха

Многие звезды и известные личности привлекают внимание благодаря своей харизме и мощной энергетике, но стоит ли за этим нечто большее, чем просто талант? Эксперты по нумерологии и астрологии утверждают, что да. Они выделили четыре конкретные даты рождения , которые благодаря космическим факторам предсказывают человеку славу, успех и богатство.

Об этом пишет Parade.

Число 1: видимость и звездная сила

Родившиеся 1 числа любого месяца излучают уверенность с раннего возраста. Их самоуверенность и сильная положительная энергетика заметны вне зависимости от ситуации.

Эта дата рождения находится под управлением Солнца – космического символа высшего сознания и жизненной силы. Благодаря этой планетарной энергии люди, рожденные в первый день каждого месяца, обладают командным присутствием и сильной индивидуальностью, которая естественным образом привлекает к себе внимание.

Число 7: загадочные и магнетические личности

Люди, рожденные 7 числа , склонны иметь тихое, но глубокое влияние на окружающих. Они находятся под управлением эфирного Нептуна – планеты грез и иллюзий.

Как и в случае с любимыми знаменитостями, окружающие часто проектируют свои идеалы и ожидания. Они излучают магнетическую таинственность, и хотя трудно определить, что именно привлекает людей, кроме ощущения близости и эмоционального резонанса, их поэтический взгляд на вещи восхищает многие сердца, отмечают эксперты.

Число 15: волшебная муза и дипломатия

Родившиеся 15 числа отличаются непревзойденным шармом и элегантным изяществом. Они легко очаровывают людей и руководствуются Венерой – планетой красоты, любви и привязанности.

Благодаря своему обаянию и дипломатической натуре эти люди часто являются желанными музами, и эта дата рождения часто открывает двери, которые остаются закрытыми для многих, именно благодаря их привлекательности и дипломатическому характеру.

Число 23: причудливая натура и общение

Люди, рожденные 23 числа , имеют исключительные коммуникативные навыки, что делает их прирожденными собеседниками и светскими бабочками. Даже если они сдержанны, люди стремятся вовлечь их в разговор.

Это качество объясняется их руководящей планетой — Меркурием , отвечающим за общение. Способность адаптировать свою энергию к разным средам позволяет им легко заводить друзей среди самых разных людей, что иногда приводит к встрече нужного человека в нужное время, что оборачивается счастливым случаем.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, нумерологи объяснили, как число даты рождения определяет характер человека и его судьбу. Считается, что дата рождения человека – число, месяц и год – влияет на его характер и поступки, личные качества и повороты судьбы.