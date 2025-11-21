Киев готовит позицию: Sky News назвало возможную дату разговора Зеленского и Трампа о мирном плане

Флаги Украины и США / Иллюстративное изображение

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могут провести телефонный разговор на следующей неделе. Ключевой темой обсуждения станет мирный план, который Вашингтон недавно направил Киеву. В то же время, по данным европейских источников, этот план уже встретил решительное сопротивление и критику ряда ключевых стран Европы .

Об этом пишет Sky News.

Дипломатические консультации перед разговором

О предстоящем телефонном разговоре между Зеленским и Трампом стало известно после того, как украинский лидер заявил о намерении обсудить мирный план со своим американским коллегой.

Однако прежде чем провести разговор с Трампом, Зеленский проведет консультации с европейскими лидерами. В частности, речь идет о лидерах Великобритании, Франции, Италии и Германии. Эти консультации необходимы для того, чтобы согласовать общую позицию перед обсуждением предложений США, вызвавших неоднозначную реакцию в Европе.

Жесткая критика плана Трампа в Европе

По информации источников издания, предложение о мирном плане США «почти наверняка встретит сопротивление со стороны Европы». В ходе встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе этот план уже подвергся решительной критике.

«Особенно сокрушительные возражения поступили от Польши, Италии, Франции, Литвы и Германии», — отмечает издание.

Европейские политики, вероятно, возлагают надежды на ключевых американских дипломатов, таких как Марк Рубио, чтобы склонить ситуацию в свою пользу. Это указывает на то, что ЕС стремится повлиять на детали плана по его финализации.

Напомним, премьер Польши высказался о мирном плане для Украины. Туск считает, что сами украинцы должны решать судьбу своей страны так же, как все решения по Польше будут принимать поляки.