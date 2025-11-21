Владимир Путин и Дональд Трамп. / © Associated Press

Новый саммит президента США Дональда Трампа и "фюрера" РФ Владимира Путина "важен и нужен".

Об этом заявил спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков.

По его словам, саммиту "должна предшествовать "домашняя работа" экспертов", чтобы "подготовить все необходимые материалы и оценить главные вопросы взаимодействия".

Песков говорит, что контакты между Вашингтоном и Москвой относительно Украины "не прекращаются и не прекращались". Что касается американского "мирного плана" из 28 пунктов, то, заметил Песков, Кремль ничего не получал от Белого дома.

"Российская сторона остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже", - добавил представитель Кремля.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва еще в глаза не видели "мирного плана" Трампа. Информацию в Сети она назвала "утечками и обсуждениями" и заявила, что МИД - это установленный канал общения со Штатами.

Заметим, накануне российский диктатор Владимир Путин подтвердил непреклонность намерений Кремля по поводу войны против Украины. ”Фюрер” заявил о “безусловном” достижении всех целей так называемой “специальной военной операции”.