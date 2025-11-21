- Дата публикации
-
Категория
Политика
Песков сделал заявление о новом саммите Трампа с Путиным
В Москве говорят, что их контакты с Вашингтоном не прекращаются.
Новый саммит президента США Дональда Трампа и "фюрера" РФ Владимира Путина "важен и нужен".
Об этом заявил спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков.
По его словам, саммиту "должна предшествовать "домашняя работа" экспертов", чтобы "подготовить все необходимые материалы и оценить главные вопросы взаимодействия".
Песков говорит, что контакты между Вашингтоном и Москвой относительно Украины "не прекращаются и не прекращались". Что касается американского "мирного плана" из 28 пунктов, то, заметил Песков, Кремль ничего не получал от Белого дома.
"Российская сторона остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже", - добавил представитель Кремля.
Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва еще в глаза не видели "мирного плана" Трампа. Информацию в Сети она назвала "утечками и обсуждениями" и заявила, что МИД - это установленный канал общения со Штатами.
Заметим, накануне российский диктатор Владимир Путин подтвердил непреклонность намерений Кремля по поводу войны против Украины. ”Фюрер” заявил о “безусловном” достижении всех целей так называемой “специальной военной операции”.