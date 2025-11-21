Не мийте сковороду одразу після смаження яєць: порада, яка збереже ваш посуд на роки

Чому не можна мити сковороду одразу після смаження яєчні / © unsplash.com

Гарячу сковороду не можна підставляти під холодну воду. Особливо це критично для чавунних моделей та поверхонь з антипригарним шаром. Коли на розігрітий метал потрапляє холодна рідина, матеріал переживає термічний шок. Як результат, виникають мікротріщини, які з часом переростають у помітні сколи та нерівності.

Антипригарне покриття також страждає: воно втрачає гладкість, а їжа починає пригорати навіть під час звичного використання.

Досвідчені господині радять дати сковороді спокійно охолонути 10–15 хвилин перед миттям. Лише після цього варто братися до очищення.

Є ще один важливий нюанс: для догляду треба обирати м’які губки та щадні мийні засоби. Абразивні матеріали швидко руйнують покриття і пришвидшують появу нових пошкоджень.

Особливо делікатного ставлення потребують чавунні сковороди: їх не можна мити одразу після приготування і категорично заборонено заливати холодною водою чи замочувати.

Після остигання чавун найкраще протерти сіллю або паперовим рушником — це допоможе зберегти природний захисний шар і підтримувати посуд у чудовому стані.

Дотримання таких простих правил подовжує життя сковороди на роки та робить процес готування значно приємнішим.