Дата публікації
Категорія
Україна
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
3 хв

Губківський замок — поліська Троя, яку варто побачити хоч раз у житті

Є місця, які не просто існують — вони дихають. Стоять навіть тоді, коли від величі залишилися лише камені, обвиті мохом.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Губківський замок

Губківський замок / © Instagram

Одне з таких місць — Губківський замок, втрачене, але незабутнє серце Волині. Саме тут, на крутій скелі над річкою Случ, здається, що час зупинився, а вітер шепоче стародавні легенди. Це — не просто руїни, це — емоція та атмосфера. Місце сили, до якого хочеться повернутися.

Замок, який бачив більше, ніж могло витримати століття

Перші укріплення на цьому місці з’явилися ще у XX–XIII століттях. Тоді це був дерев’яний форпост, який став жертвою монголо-татарської навали. Але люди повернулися та збудували вже кам’яну твердиню.

Вперше у документах замок згадується 1504 року, коли татари вщент зруйнували укріплення, містечко та церкву. Та історія на цьому не закінчилась, навпаки, лише почалась. Губківським замком володіли впливові роди:

  • Семашки — відбудували його після першого спустошення;

  • Даниловичі — перетворили на одну з найміцніших цитаделей регіону;

  • Цетнери — останні власники перед остаточним занепадом.

У XV–XVI століттях фортеця була настільки досконалою, що вважалася однією з найнеприступніших на Волині. Вона мала форму трапеції, чотири вежі, в’їзну браму з підіймальним мостом, просторі житлові та господарські корпуси, глибокий колодязь, а також підземелля, які, за переказами, могли служити в’язницею.

Кожне століття залишило свій шрам

За свою історію Губківський замок пережив кілька великих навал:

  • 1504 рік — татари спалили укріплення та поселення;

  • 1596 рік — під час повстання Северина Наливайка замок узяли козаки;

  • 1704 рік — під час Північної війни його атакували російські війська Петра I;

  • 1708 рік — остаточного удару завдали шведи.

Після цього замок уже не відновили. Він перетворився на романтичні руїни, які сьогодні є однією з найвиразніших пам’яток Рівненщини.

Руїни, у яких живе тиша

Сьогодні Губківський замок — це не реконструкція та не туристична копія історії. Це справжні, сирі, чесні руїни, які збереглися в оригінальному вигляді: фрагменти стін, залишки башт, уламки фундаментів.

Він стоїть на території Надслучанського регіонального ландшафтного парку, де поліські ліси, кручі та стрімкі береги Случі утворюють одну з найкрасивіших панорам України.

Кожен, хто хоч раз сюди підіймався, знає це відчуття, коли виходиш на вершину, вітер обдуває обличчя, під ногами — камінь XV століття, а внизу шумить річка, така ж, як і 600 років тому.

Губківський замок часто називають:

  • найвразливішим,

  • наймістичнішим,

  • найважкодоступнішим,

  • найінтровертнішим,

  • і просто найатмосфернішим місцем Рівненщини.

І все це — попри те, що перед вами не відбудований комплекс, а чиста історія, відкрита до неба.

Подорож у часі, яку варто здійснити

Село Губків, Рівненська область — саме тут розташована фортеця, що вистояла між імперіями, війнами та легендами. Мандрівники, фотографи, історики та романтики приїжджають сюди не за туристичним сервісом, а за справжніми відчуттями. За тим, що не продається та не повторюється.

Губківський замок — це місце, де минуле не мовчить. Його можна почути, якщо просто зупинитися, вдихнути та дозволити собі відчути історію. Вона тут — у кожному камені.

Дата публікації
Кількість переглядів
159
Наступна публікація

