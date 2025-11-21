- Дата публікації
Чому після сексу буває сумно та як із цим впоратися
Секс часто асоціюється з близькістю, задоволенням і щастям. Але що, як після інтимного моменту ви відчуваєте сум або тривогу?
Таке явище має наукову назву — посткоїтальна дисфорія (PCD). Вона може проявлятися у вигляді пригніченості, тривоги чи депресивного настрою і тривати від кількох хвилин до кількох годин. Про це розповіло видання Psychology Today.
Посткоїтальна дисфорія має багато причин, від фізіологічних до психологічних:
Гормональні коливання. Під час оргазму організм отримує хвилю гормонів, а потім їхній рівень різко падає. Цей спад може викликати емоційну нестабільність.
Відчуття провини. Навіть якщо секс був добровільним, деякі люди переживають сум через рішення зайнятися ним у конкретний момент або з конкретним партнером.
Проблеми у стосунках. Якщо секс використовується як «пластир» для порятунку від розриву чи як спроба оживити стосунки, негативні емоції після нього — не рідкість.
Невпевненість у власному тілі. Якщо людина незадоволена своїм тілом, вона може перейматися думкою партнера, а це посилює відчуття смутку після сексу.
Тривога через сексуальну продуктивність. Переживання щодо власної «справності» чи оргазму партнера може провокувати стрес і депресивні відчуття.
Відсутність оргазму. Коли один із партнерів не досягає оргазму, це може викликати сум в обох учасників через невпевненість.
Травматичний досвід. Сексуальні травми минулого можуть спрацьовувати як тригер, навіть якщо під час акту нічого не відчувалося.
Секс як «пластир». Короткострокове розв’язання проблем у стосунках може лише погіршити емоційний стан після сексу.
Рідкісні сексуальні контакти. Якщо інтим трапляється рідко, після нього людина може відчувати сум, бо знає, що на наступний раз доведеться довго чекати.
Соціалізація і виховання. Якщо в дитинстві чи підлітковому віці секс асоціювався з соромом, ці емоції можуть проявлятися вже в дорослому житті після сексу.
Інтенсивність оргазму. Сильні відчуття під час сексу можуть тимчасово спровокувати сум або тривогу до того моменту, поки організм не заспокоїться.
Як впорюватися з посткоїтальною дисфорією
Рефлексія і самоспостереження. Іноді достатньо усвідомити свої емоції, зрозуміти їхнє походження та заспокоїти себе.
Спілкування з партнером. Обговорення почуттів після сексу, особливо оргазму чи продуктивності, може значно зменшити тривогу. Це практика, яку активно застосовують у спільнотах БДСМ, і вона може стати корисною для будь-яких пар.
Професійна допомога. Якщо сум пов’язаний з травмою, варто звернутися до кваліфікованого психолога чи психотерапевта.
Пам’ятка для здорового інтимного життя
Важливо визнавати власні емоції, а не ігнорувати їх.
Партнер має підтримувати вас після сексу та створювати відчуття безпеки.
Розмови про стосунки, бажання і потреби допомагають уникнути негативного ефекту PCD.
Секс може бути радісним і таким, що зближує, а уважне ставлення до емоцій після нього лише підвищує якість ваших стосунків та власне щастя.