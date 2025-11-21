Чому після сексу буває сумно та як із цим впоратися / © Credits

Таке явище має наукову назву — посткоїтальна дисфорія (PCD). Вона може проявлятися у вигляді пригніченості, тривоги чи депресивного настрою і тривати від кількох хвилин до кількох годин. Про це розповіло видання Psychology Today.

Посткоїтальна дисфорія має багато причин, від фізіологічних до психологічних:

Гормональні коливання. Під час оргазму організм отримує хвилю гормонів, а потім їхній рівень різко падає. Цей спад може викликати емоційну нестабільність.

Відчуття провини. Навіть якщо секс був добровільним, деякі люди переживають сум через рішення зайнятися ним у конкретний момент або з конкретним партнером.

Проблеми у стосунках. Якщо секс використовується як «пластир» для порятунку від розриву чи як спроба оживити стосунки, негативні емоції після нього — не рідкість.

Невпевненість у власному тілі. Якщо людина незадоволена своїм тілом, вона може перейматися думкою партнера, а це посилює відчуття смутку після сексу.

Тривога через сексуальну продуктивність. Переживання щодо власної «справності» чи оргазму партнера може провокувати стрес і депресивні відчуття.

Відсутність оргазму. Коли один із партнерів не досягає оргазму, це може викликати сум в обох учасників через невпевненість.

Травматичний досвід. Сексуальні травми минулого можуть спрацьовувати як тригер, навіть якщо під час акту нічого не відчувалося.

Секс як «пластир». Короткострокове розв’язання проблем у стосунках може лише погіршити емоційний стан після сексу.

Рідкісні сексуальні контакти . Якщо інтим трапляється рідко, після нього людина може відчувати сум, бо знає, що на наступний раз доведеться довго чекати.

Соціалізація і виховання. Якщо в дитинстві чи підлітковому віці секс асоціювався з соромом, ці емоції можуть проявлятися вже в дорослому житті після сексу.

Інтенсивність оргазму. Сильні відчуття під час сексу можуть тимчасово спровокувати сум або тривогу до того моменту, поки організм не заспокоїться.

Як впорюватися з посткоїтальною дисфорією

Рефлексія і самоспостереження. Іноді достатньо усвідомити свої емоції, зрозуміти їхнє походження та заспокоїти себе.

Спілкування з партнером. Обговорення почуттів після сексу, особливо оргазму чи продуктивності, може значно зменшити тривогу. Це практика, яку активно застосовують у спільнотах БДСМ, і вона може стати корисною для будь-яких пар.

Професійна допомога. Якщо сум пов’язаний з травмою, варто звернутися до кваліфікованого психолога чи психотерапевта.

Пам’ятка для здорового інтимного життя

Важливо визнавати власні емоції, а не ігнорувати їх.

Партнер має підтримувати вас після сексу та створювати відчуття безпеки.

Розмови про стосунки, бажання і потреби допомагають уникнути негативного ефекту PCD.

Секс може бути радісним і таким, що зближує, а уважне ставлення до емоцій після нього лише підвищує якість ваших стосунків та власне щастя.