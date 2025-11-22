- Дата публикации
Категория
- Политика
Европейские лидеры на G20 обсудят "мирный план" Трампа: подробности
Европа готовит согласованную позицию по плану мирного урегулирования США.
В Йоханнесбурге, экономическая столица Южной Африки, начался саммит G20. Эта встреча станет ключевой площадкой для обсуждения европейскими лидерами американского «мирного плана» по Украине, которую предложили в США.
Об этом пишет BILD.
По информации медиа, на саммите присутствуют представители всех крупных европейских государств, а также главы правительств Японии и Канады. Они планируют использовать эту платформу для тесной координации позиций по «мирному плану» США для Украины.
«Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует проинформировать европейских партнеров о содержании своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом: накануне он стал первым политиком ЕС, лично обсудившим с ним предложенный Белым домом план из 28 пунктов», — отмечается в сообщении.
Однако эту встречу игнорируют несколько ключевых мировых лидеров: Дональд Трамп бойкотирует встречу, обвиняя правительство ЮАР в жестких репрессиях против белых фермеров. От участия в саммите также отказались президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин.
Напомним, «мирный план», предложенный администрацией Дональда Трампа, вызвал острую критику среди западных обозревателей и политиков. Аналитики утверждают, что план является фактическим ультиматумом капитуляции для Украины. Поскольку он прямо вознаграждает вооруженную агрессию России, а его принятие ознаменует наибольший кризис в трансатлантических отношениях со времен создания НАТО.
Также президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил убеждение, что Украина в дальнейшем будет терять территории в Донецкой области, которые до сих пор контролирует.