У Йоганнесбурзі, економічна столиця Південної Африки, розпочався саміт G20. Ця зустріч стане ключовим майданчиком для обговорення європейськими лідерами американського «мирного плану» щодо України, який запропоновали у США.

Про це пише BILD.

За інформацією медіа, на саміті присутні представники всіх великих європейських держав, а також глави урядів Японії та Канади. Вони планують використати цю платформу для тісної координації позицій щодо «мирного плану» США для України.

«Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує поінформувати європейських партнерів про зміст своєї телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом: напередодні він став першим політиком ЄС, який особисто обговорив із ним запропонований Білим домом план із 28 пунктів», — зазначається у повідомленні.

Проте цю зустріч ігнорують кілька ключових світових лідерів: Дональд Трамп бойкотує зустріч, звинувачуючи уряд ПАР у жорстких репресіях проти білих фермерів. Від участі в саміті також відмовилися президент Росії Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, «мирний план», запропонований адміністрацією Дональда Трампа, викликав гостру критику серед західних оглядачів та політиків. Аналітики стверджують, що план є фактичним ультиматумом капітуляції для України. Оскільки він прямо винагороджує збройну агресію Росії, а його прийняття ознаменує найбільшу кризу в трансатлантичних відносинах з часів створення НАТО.

Також президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив переконання що Україна надалі буде втрачати території у Донецькій області, які досі контролює.