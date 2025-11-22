Посадіть цю квітку восени й кроти оминатимуть ваш сад: експерти пояснили чому

Кріт / © unsplash.com

Садівники нерідко стикаються з кротами, які залишають після себе горбики землі та пошкоджують газон. Та фахівці нагадують: є простий і природний спосіб зменшити їхню активність — достатньо посадити певні рослини, зокрема наприкінці осені.

Про це повідомило видання Express.

Кроти активні протягом усього року, однак найчастіше проявляють себе саме восени, коли ґрунт вологий і легко піддається копанню. Експерт компанії Mr Fothergill’s Девід Фрайєр зазначає, що ці тварини не поїдають садові рослини, але підземні ходи можуть пошкоджувати коріння та призводити до загибелі ділянок трави. За його словами, окремі садові культури здатні відлякувати кротів — передусім через запах або токсичні речовини в цибулинах.

Фахівець радить звернути увагу на нарциси. Листопад — останній місяць, коли їх можна встигнути висадити перед зимою. Цибулини нарцисів містять лікорин — токсичну сполуку, що викликає у кротів відразу й здатна проникати у ґрунт, створюючи природний бар’єр. Тому ділянки з нарцисами тварини зазвичай уникають.

Садівники також використовують каперсовий молочай (Euphorbia lathyris), який часто називають «рослиною-кротом». Його подразнювальний сік та специфічні кореневі виділення можуть робити ґрунт менш привабливим для тварин. Проте ефективність цього методу залежить від умов — рослина любить сухі ґрунти, де кроти й так з’являються рідше через нестачу черв’яків.

Ще один природний варіант — аліуми (декоративна цибуля, часник, шніт-цибуля). Їхній різкий запах здатен перебивати нюх крота, тому він швидко залишає територію. Подібний ефект можуть давати й чорнобривці, які містять природні речовини, що відлякують ґрунтових комах — основну здобич кротів.

