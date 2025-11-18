ТСН у соціальних мережах

Смертельна мода Вікторіанської епохи: чому жінки помирали від зелених суконь

У Вікторіанську епоху зелені сукні та зелений одяг були надзвичайно модними, однак вони приховувала темний, небезпечний і смертельний секрет.

Юлія Каранковська
Сукня з турнюром, 1866 рік. Фото: The Metropolitan Museum of Art

Зелена сукня з турнюром, 1866 рік. Фото: The Metropolitan Museum of Art

У ті часи світ переживав безліч дивовижних відкриттів, зокрема газове освітлення, завдяки якому кімнати ввечері ставали світлішими, і як результат — жінки хотіли носити яскравіший, насиченіший одяг, розповідає історикиня Емі Боїнгтон. Саме тому у той час стали популярними смарагдово-зелені сукні і всі їх бажали, але для створення цих надзвичайно барвистих вбрань використовували миш’як — токсичну отруйну речовину, яка при контакті зі шкірою мала жахливий вплив на організм. Він спричиняв виразки й рани, а якщо потрапляв у кров, то міг завдати організму величезної шкоди, включно з випадінням волосся, блюванням, а також ураженням печінки та нирок. У той час навіть королева Вікторія любила носити зелений колір, тому можна зрозуміти, чому смарагдово-зелена сукня була на піку моди.

Сукня з турнюром, 1866 рік. Фото: The Metropolitan Museum of Art

Сукня з турнюром, 1866 рік. Фото: The Metropolitan Museum of Art

Але використовували його не лише у моді. Миш’як вважали дивохімікатом і застосовували для шпалер, обкладиное книжок, а також для прикрашання гарних штучних квітів, які жінки носили у волоссі. На такі аксессуары його наносили у вигляді порошку.

Сукня з турнюром, 1866 рік. Фото: The Metropolitan Museum of Art

Сукня з турнюром, 1866 рік. Фото: The Metropolitan Museum of Art

Незабаром люди дізналися про смертельний вплив миш’яку, адже в листопаді 1861 року 19-річна дівчина на ім’я Матильда, яка працювала виготовлювачкою штучних квітів для зачісок, померла від отруєння хімікатом. Її смерть широко обговорювали в британській пресі, бо раніше вона була гарною, здоровою молодою дівчиною. Її робота полягала в тому, щоб посипати штучне листя прикрас порошком миш’яку, тому звісно вона вдихала цей пил і він також потрапляв їй на руки, спричиняючи страшні рани та забарвлюючи нігті.

У газетах повідомляли, що вона блювала «зеленою водою», білки її очей стали зеленими, і вона казала лікарю, що все, на що дивиться, має зелений вигляд. Розтин показав, що миш’як дістався її шлунка, печінки та легенів, і що померла Матильда у страшних муках. Люди, звісно, були шоковані.

Це напряму торкнулося і вищого суспільства. Вони були налякані до смерті, і фобія щодо миш’яку охопила вікторіанське суспільство у другій половині століття. У газеті The Times вийшла сенсаційна стаття під назвою «Танець смерті» і її автор стверджував, що середня жіноча прикраса для волосся містить достатньо миш’яку, щоб отруїти 20 людей. Дуже швидко багато хто виступив за те, щоб миш’як почали суворіше контролювати й не використовували всюди.

І як ви можете здогадатися, смарагдово-зелені сукні швидко вийшли з моди.

