Секрет нової зачіски Кейт розкрито: принцеса Уельська вперше публічно дала коментар на цю тему

Під час візиту на Королівській вар’єте в Альберт-голі в Лондоні принцеса Уельська вперше прокоментувала публічно зміну свого образу.

Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт вперше розповіла про секрет своїх світлих локонів після того, як її світлий колір волосся опинився в центрі уваги британської преси цієї осені.

Відвідавши виставу принцеса в розмові з акторкою С’ю Поллард поділилася причиною через яку її волосся стало світлішим.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Поллард заявила, що сказала королівській особі: «Мені подобається ваше волосся, воно воно має набагато світліший відтінок». А Кейт їй на це відповіла: «Раніше воно були коричневими, але на сонці посвітлішало», — пише Daily Mail.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Getty Images

Нагадаємо, у вересні принцеса Уельська викликала фурор, повернувшись до виконання королівських обов’язків після літніх канікул з найсвітлішим волоссям у своєму житті. Це стало шокуючим перетворенням принцеси Кейт на сьогоднішній день, оскільки вона практично не відступала від свого звичного темного відтінку від моменту весілля з принцом Вільямом 2011 року.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Багато хто критикував Кейт, коли вона вперше з’явилася на публіці зі світлими кучерями. Колишній перукар принцеси Діани тоді навіть виступив публічно з різкою підтримкою на адресу принцеси Уельської.

