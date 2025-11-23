Секрет нової зачіски Кейт розкрито: принцеса Уельська вперше публічно дала коментар на цю тему

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт вперше розповіла про секрет своїх світлих локонів після того, як її світлий колір волосся опинився в центрі уваги британської преси цієї осені.

Відвідавши виставу принцеса в розмові з акторкою С’ю Поллард поділилася причиною через яку її волосся стало світлішим.

Принц Вільям і принцеса Кейт

Поллард заявила, що сказала королівській особі: «Мені подобається ваше волосся, воно воно має набагато світліший відтінок». А Кейт їй на це відповіла: «Раніше воно були коричневими, але на сонці посвітлішало», — пише Daily Mail.

Принцеса Кейт

Нагадаємо, у вересні принцеса Уельська викликала фурор, повернувшись до виконання королівських обов’язків після літніх канікул з найсвітлішим волоссям у своєму житті. Це стало шокуючим перетворенням принцеси Кейт на сьогоднішній день, оскільки вона практично не відступала від свого звичного темного відтінку від моменту весілля з принцом Вільямом 2011 року.

Принцеса Уельська Кейт

Багато хто критикував Кейт, коли вона вперше з’явилася на публіці зі світлими кучерями. Колишній перукар принцеси Діани тоді навіть виступив публічно з різкою підтримкою на адресу принцеси Уельської.