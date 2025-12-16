- Дата публікації
- Категорія
- Шоу-бізнес
- 275
- 1 хв
У пудровій сукні з рюшею: гарна Катерина Кухар на прем’єрі балету "Лісова пісня"
Прима-балерина у ніжному образі з’явилася на балеті у Національній опері України.
У Києві, на сцені Національної опери України, відбулася прем’єра балету «Лісова пісня» під керівництвом Катерини Кухар.
Прима-балерина з’явилася на заході у ніжному образі. На ній була сукня максі пудрового відтінку від бренду Tina Valerdi. Вбрання мало довгі рукави і було прикрашене об’ємною рюшею.
Сукню Катерина скомбінувала з гостроносими туфлями. Свій аутфіт вона доповнила акуратним укладанням і вечірнім макіяжем.
Балет танцювали учні і студенти Київського державного фахового хореографічного коледжу імені Тетяни Таякіної, яким нині керує Катерина Кухар. Постановку для учнів та студентів адаптував хореограф-постановник Олексій Коваленко.
Головні партії у прем’єрі виконали: у ролі Лукаша Валерій Хованов, образ Мавки втілили Ольга Гріцишина та Анна Салімовська, пристрасну Килину танцювала Домініка Федорова.
Напередодні різдвяно-новорічних свят вперше у цьому балеті, у зимовому акті, виконали фрагмент «Щедрика».
Прем’єру відвідали Валерія Мандзюк, Ксенія Кошова, Марина Арістова та інші.