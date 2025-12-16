У пудровій сукні з рюшею: гарна Катерина Кухар на прем’єрі балету "Лісова пісня"

Катерина Кухар

У Києві, на сцені Національної опери України, відбулася прем’єра балету «Лісова пісня» під керівництвом Катерини Кухар.

Прима-балерина з’явилася на заході у ніжному образі. На ній була сукня максі пудрового відтінку від бренду Tina Valerdi. Вбрання мало довгі рукави і було прикрашене об’ємною рюшею.

Катерина Кухар

Сукню Катерина скомбінувала з гостроносими туфлями. Свій аутфіт вона доповнила акуратним укладанням і вечірнім макіяжем.

Домініка Федорова, Катерина Кухар, Ольга Гріцишина, Валерій Хованов

Олексій Коваленко і Катерина Кухар

Балет танцювали учні і студенти Київського державного фахового хореографічного коледжу імені Тетяни Таякіної, яким нині керує Катерина Кухар. Постановку для учнів та студентів адаптував хореограф-постановник Олексій Коваленко.

Анна Салімовська і Євгенія Мубінова

Головні партії у прем’єрі виконали: у ролі Лукаша Валерій Хованов, образ Мавки втілили Ольга Гріцишина та Анна Салімовська, пристрасну Килину танцювала Домініка Федорова.

Анна Салімовська

Валерій Хованов

Домініка Федорова і Валерій Хованов

Кирило Небелиця

Напередодні різдвяно-новорічних свят вперше у цьому балеті, у зимовому акті, виконали фрагмент «Щедрика».

Ольга Гріцишина

Олександр Роговець

Ольга Гріцишина і Валерій Хованов

Прем’єру відвідали Валерія Мандзюк, Ксенія Кошова, Марина Арістова та інші.

Ольга Морозенко, Катерина Кухар, Ольга Росошанська

Валерія Мандзюк

Ксенія Кошова

Марина Арістова