Шоу-бізнес
275
1 хв

У пудровій сукні з рюшею: гарна Катерина Кухар на прем’єрі балету "Лісова пісня"

Прима-балерина у ніжному образі з’явилася на балеті у Національній опері України.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Катерина Кухар

У Києві, на сцені Національної опери України, відбулася прем’єра балету «Лісова пісня» під керівництвом Катерини Кухар.

Прима-балерина з’явилася на заході у ніжному образі. На ній була сукня максі пудрового відтінку від бренду Tina Valerdi. Вбрання мало довгі рукави і було прикрашене об’ємною рюшею.

Катерина Кухар

Сукню Катерина скомбінувала з гостроносими туфлями. Свій аутфіт вона доповнила акуратним укладанням і вечірнім макіяжем.

Домініка Федорова, Катерина Кухар, Ольга Гріцишина, Валерій Хованов

Домініка Федорова, Катерина Кухар, Ольга Гріцишина, Валерій Хованов

Олексій Коваленко і Катерина Кухар

Олексій Коваленко і Катерина Кухар

Балет танцювали учні і студенти Київського державного фахового хореографічного коледжу імені Тетяни Таякіної, яким нині керує Катерина Кухар. Постановку для учнів та студентів адаптував хореограф-постановник Олексій Коваленко.

Анна Салімовська і Євгенія Мубінова

Анна Салімовська і Євгенія Мубінова

Головні партії у прем’єрі виконали: у ролі Лукаша Валерій Хованов, образ Мавки втілили Ольга Гріцишина та Анна Салімовська, пристрасну Килину танцювала Домініка Федорова.

Анна Салімовська

Анна Салімовська

Валерій Хованов

Валерій Хованов

Домініка Федорова і Валерій Хованов

Домініка Федорова і Валерій Хованов

Кирило Небелиця

Кирило Небелиця

Напередодні різдвяно-новорічних свят вперше у цьому балеті, у зимовому акті, виконали фрагмент «Щедрика».

Ольга Гріцишина

Ольга Гріцишина

Олександр Роговець

Олександр Роговець

Ольга Гріцишина і Валерій Хованов

Ольга Гріцишина і Валерій Хованов

Прем’єру відвідали Валерія Мандзюк, Ксенія Кошова, Марина Арістова та інші.

Ольга Морозенко, Катерина Кухар, Ольга Росошанська

Ольга Морозенко, Катерина Кухар, Ольга Росошанська

Валерія Мандзюк

Валерія Мандзюк

Ксенія Кошова

Ксенія Кошова

Марина Арістова

Марина Арістова

Діана Ляліна

Діана Ляліна

275
