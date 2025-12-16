ТСН у соціальних мережах

16 грудня — яке церковне свято, чого не терпить святий Аггей, про що йому молитися

Що сьогодні за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Церковне свято 16 грудня

Церковне свято 16 грудня / © unsplash.com

Сьогодні, 16 грудня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Аггея. Аггей жив у VI столітті до нашої ери, приблизно між 520 і 518 роками до н.е., у період після повернення євреїв із Вавилонського полону. Його пророцтва зафіксовані в Книзі пророка Аггея, яка входить до малих пророків Старого Завіту. Основний історичний фон його діяльності — це поновлення храму в Єрусалимі, який залишався недобудованим після повернення із заслання.

Про особисте життя Аггея мало що відомо; навіть його походження і сімейний стан не зазначені в Біблії. Вважається, що він був старшим серед пророків свого часу, які підтримували народ у складний період відновлення релігійного життя. Основна мета його пророчої діяльності — підбадьорити євреїв, які відкладали будівництво храму, та закликати їх до ревного служіння Богу.

Він — приклад простого, але рішучого служіння Богу, який зміг надихнути народ на конкретні дії через слова підтримки і заклику до покаяння. Аггей часто сприймається як символ активного духовного життя та готовності діяти.

Прикмети 16 грудня

Народні прикмети 16 грудня / © pexels.com

Народні прикмети 16 грудня / © pexels.com

  • Ясна і морозна ніч 16 грудня — зима буде суворою і довгою.

  • Іній на гілках ранком — чекайте на тривалі морози.

  • 16 грудня вітер дме з півночі — морози затримаються до кінця січня.

Що сьогодні не можна робити

Цього дня варто уникати ледачості — святий Аггей не терпить байдикування, а також не слід розмовляти з людиною через поріг — це може призвести до конфлікту.

Що можна робити сьогодні

Святий Аггей вважається небесним охоронцем дітей. У православне свято до нього звертаються з молитвами про здоров’я немовлят, просять уберегти їх від пристріту, направити на праведний шлях, позбавити від шкідливих звичок і зберегти в серці віру та добро. Вважалося, що пророк Аггей допомагає кожному знайти правильний життєвий шлях, особливо цінує тих, хто сумлінно працює, і його просять позбавити від ліні та байдужості.

