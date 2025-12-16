- Дата публікації
16 грудня — яке церковне свято, чого не терпить святий Аггей, про що йому молитися
Що сьогодні за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Сьогодні, 16 грудня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Аггея. Аггей жив у VI столітті до нашої ери, приблизно між 520 і 518 роками до н.е., у період після повернення євреїв із Вавилонського полону. Його пророцтва зафіксовані в Книзі пророка Аггея, яка входить до малих пророків Старого Завіту. Основний історичний фон його діяльності — це поновлення храму в Єрусалимі, який залишався недобудованим після повернення із заслання.
Про особисте життя Аггея мало що відомо; навіть його походження і сімейний стан не зазначені в Біблії. Вважається, що він був старшим серед пророків свого часу, які підтримували народ у складний період відновлення релігійного життя. Основна мета його пророчої діяльності — підбадьорити євреїв, які відкладали будівництво храму, та закликати їх до ревного служіння Богу.
Він — приклад простого, але рішучого служіння Богу, який зміг надихнути народ на конкретні дії через слова підтримки і заклику до покаяння. Аггей часто сприймається як символ активного духовного життя та готовності діяти.
Прикмети 16 грудня
Ясна і морозна ніч 16 грудня — зима буде суворою і довгою.
Іній на гілках ранком — чекайте на тривалі морози.
16 грудня вітер дме з півночі — морози затримаються до кінця січня.
Що сьогодні не можна робити
Цього дня варто уникати ледачості — святий Аггей не терпить байдикування, а також не слід розмовляти з людиною через поріг — це може призвести до конфлікту.
Що можна робити сьогодні
Святий Аггей вважається небесним охоронцем дітей. У православне свято до нього звертаються з молитвами про здоров’я немовлят, просять уберегти їх від пристріту, направити на праведний шлях, позбавити від шкідливих звичок і зберегти в серці віру та добро. Вважалося, що пророк Аггей допомагає кожному знайти правильний життєвий шлях, особливо цінує тих, хто сумлінно працює, і його просять позбавити від ліні та байдужості.