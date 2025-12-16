Український ексчемпіон світу Гвоздик дізнався дату наступного бою та ім'я суперника

Олександр Гвоздик / © instagram.com/alex_gvozdyk/

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик дізнався дату свого наступного бою та ім'я суперника.

Як повідомляє портал NotiFight, 38-річний українець вийде в ринг проти тимчасового чемпіона світу за версією WBA венесуельця Альберта Раміреса.

Поєдинок відбудеться 5 лютого 2026 року в Монреалі (Канада). На кону стоятиме титул тимчасового чемпіона світу за версією WBA, яким володіє Рамірес.

У послужному списку Гвоздика 21 перемога (17 – нокаутом) та дві поразки. Вперше він програв у жовтні 2019 року росіянинові Артуру Бетербієву, втративши титул WBC.

У червні 2020 року Гвоздик оголосив про завершення кар'єри, але після початку повномасштабного російського вторгнення до України вирішив повернутися на ринг.

Відновивши боксерську кар'єру, Олександр здобув три перемоги поспіль (над мексиканцем Жосуе Обандо, латвійцем Річардсом Болотніксом і бразильцем Ісааком Родрігесом). Після цього у червні 2024-го Гвоздик програв американцю Давиду Бенавідесу в поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі.

Після поразки від Бенавідеса українець повернувся на ринг у квітні 2025 року, нокаутувавши американця Ентоні Голловея.

На рахунку 33-річного Раміреса 22 перемоги (18 – нокаутом) у 22 поєдинках. Венесуелець завоював титул тимчасового чемпіона світу за версією WBA у серпні 2025 року, коли переміг технічним нокаутом Джерома Пампелоне.