В Одеській області вчені помітили тварину з Південної Америки

Нутрія / © Pixabay

Реклама

На Одещині, в межах Нижньодністровського національного парку, зафіксували нутрію. Цей великий водний гризун тепер зустрічається і в місцевих водоймах.

Про це повідомили в заповіднику на сторінці у Facebook.

Цей гризун із Південної Америки є інвазивним видом для українських екосистем. В Україні її розводять у господарствах, проте втечі або навмисний випуск тварин спричиняють їхню появу в дикій природі. Довжина тіла нутрії коливається від 50 до 85 см, а маса — 6-8 кг.

Реклама

Учені вивчають, як поява нутрій позначається на аборигенних водолюбних ссавцях і природних угіддях пониззя Дністра. На ролику тварина ховається серед густих плавнів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Чорнобильській зоні зробили винятковий кадр хижачки.