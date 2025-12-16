ТСН у соціальних мережах

56
2 хв

День ангела 16 грудня: кого та як вітати з іменинами

16 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тетяна Мележик
Який сьогодні, 16 грудня, день ангела

Який сьогодні, 16 грудня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 16 грудня

16 грудня 2025 року привітайте з іменинами Аркадія, Володимира, Іллю, Макара, Миколу, Олександра, Павла, Петра, Семена, Софію.

Аркадій — давньогрецьке походження, означає “житель Аркадії”. В дитинстві схильний до мистецтва, має м’який характер. В дорослому віці стає емоційним, чутливим.

Володимир — старонімецьке ім’я, перекладається як “володіє світом”. В дитинстві розумний, допитливий, гарно вчиться. В дорослому віці стає душевним, має добре розвинену інтуїцію.

Ілля — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “мій Бог Яхве”. В дитинстві м’який, комунікабельний, веселий. В дорослому віці стає вірним і благородним.

Макар — давньогрецьке походження, означає “блаженний”. В дитинстві тихий, добрий, спокійний. В дорослому віці стає чесним і справедливим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві гордовитий, але дружелюбний. В дорослому віці стає привітним, доброзичливим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві працездатний, далекоглядний. В дорослому віці стає працьовитим, пристрасним.

Павло — латинське походження, означає “молодший”. В дитинстві допитливий, має гарно розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає щирим, добрим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві непоганий організатор, любить вчитися. В дорослому віці стає впевненим у собі, не слухає порад.

Семен — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “почутий Богом в молитві”. В дитинстві має сильну витримку, його важко обдурити. В дорослому віці стає щирим, розваждивим.

Софія — давньогрецьке походження, означає “мудрість”. В дитинстві наполеглива, відповідальна. В дорослому віці стає рухливою, багато чим цікавиться.

День ангела 16 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 16 грудня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе, дарує спокій у душі та радість у серці. Бажаю здоров’я, тепла, щирих посмішок і безмежного добробуту!

***

Вітаю з днем ангела! Нехай кожен твій день буде наповнений світлом, добротою і гармонією, а ангел-охоронець завжди підтримує у будь-яких справах і дарує натхнення.

***

Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, допомагав робити правильний вибір і оберігав від будь-яких негараздів. Нехай у твоєму житті буде багато радості, любові та щасливих моментів.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець надихає на добрі вчинки, оберігає від проблем і приносить у життя світлі миті, сповнені гармонії та щастя.

***

Нехай ангел завжди веде тебе дорогою добра, дарує сили у складні моменти та наповнює серце теплом і впевненістю. Бажаю радості, любові та щоденних маленьких чудес!

56
