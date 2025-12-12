- Дата публікації
Чому кухарі солять воду інакше, ніж радять кулінарні книжки: розкриття головного міфу
Багато кулінарних книжок радять додавати сіль у воду лише після закипання. Проте професійні кухарі роблять навпаки — солять воду одразу.
Кулінари пояснюють це так: сіль впливає не лише на температуру кипіння, а й на смак продукту. Тому її додають у воду ще до того, як вона закипить, зазначає кореспондент Белновости.
Науковці підтверджують: сіль підвищує температуру кипіння води, що дозволяє продуктам готуватися швидше і рівномірніше.
У професійних кулінарних школах радять: якщо солити воду одразу, овочі зберігають більше аромату, смаку та насиченого кольору — особливо це стосується зеленої зелені та картоплі.
Сучасні дослідження також підтверджують: раннє додавання солі покращує текстуру страв — вони стають щільнішими та смачнішими.
Кулінари зазначають, що міф про пізнє соління виник через страх зіпсувати посуд. Насправді сучасні матеріали стійкі до солі і не псуються.
У кулінарних школах вважають: сіль має бути частиною процесу від самого початку, адже це робить смак страви більш гармонійним.
Досвідчені кухарі діляться порадою: соління води одразу економить час і покращує смак страв. Простий прийом, але надзвичайно ефективний.
Сіль на початку варіння не шкодить посуду і не заважає кипінню — навпаки, вона лише робить процес приготування кращим.