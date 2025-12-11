Українці стикаються з проблемами реєстрації електрокарів – що відбувається

Електрокари / © Associated Press

В Україні зросли проблеми з реєстрацією електромобілів: у сервісних центрах не вистачає зелених державних номерів для електрокарів. Це пов’язано з високим попитом на електромобілі, оскільки пільги на їхнє придбання закінчуються 1 січня 2026 року, а грудень став піком звернень клієнтів.

Про це повідомляє “Auto Conculting”.

Міністерство внутрішніх справ замовляє зелені номерні знаки заздалегідь і великих запасів не формує. На нинішній ажіотаж ніхто не розраховував, тому знадобиться час, щоб скоригувати замовлення. Тож дефіцит номерів поки збережеться.

Всеукраїнська асоціація автоімпортерів та дилерів (ВААІД) надіслала лист до МВС з проханням тимчасово дозволити водіям отримувати чорно-білі номерні знаки на електромобілі замість зелених за бажанням.

Раніше повідомлялось, що українці дедалі активніше переходять на електротранспорт. У вересні 2025 року автопарк країни поповнився майже на 9,2 тисячі електромобілів, що на 114% більше, ніж за аналогічний період торік.