До Землі летить хмара плазми: коли вдарить магнітна буря
Уже у вівторок Землю накриє потужна магнітна буря. Метеозалежним людям варто бути уважними до загального самопочуття.
Спалах класу М випустив в бік Землі пляму 4299. ЇЇ потужність досягла майже максимального рівня Х.
Про це повідомляє сайт відстеження космічної погоди SpaceWeather.
Викид частинок вже призвів до відключення радіозв’язку над Тихим океаном на 15-20 хвилин.
Очікується, що він досягне планети 9 грудня і спричинить потужну магнітну бурю.
Зокрема, деякі люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, підвищення або зниження артеріального тиску, нудоту та інші симптоми.
У дні з підвищеною активністю лікарі радять уникати перевтоми, стресів і дотримуватися збалансованого режиму сну та харчування.
Магнітна буря — це потужне порушення магнітного поля Землі, спричинене сонячною активністю.
Коли на Сонці відбуваються спалахи або викиди корональної маси, в космос викидаються величезні потоки заряджених частинок (переважно електронів та протонів). Коли ці частинки досягають Землі за 1-3 дні, вони взаємодіють з нашим магнітним полем, викликаючи його коливання та збурення.