Григорій Решетнік показав підготовку до "Танців з зірками" і розкрив, на скільки схуд за два тижні

Григорій Решетнік / © пресслужба каналу "1+1"

Реклама

Український телеведучий Григорій Решетнік показав, як готується до шоу "Танці з зірками", і розсекретив, як це впливає на його вагу.

Шоумен став учасником передноворічного благодійного спецвипуску танцювального проєкту. Наразі ведучий активно готується, аби продемонстрували свої вміння на паркеті. Григорій Решетнік, звичайно ж, тренується з напарницею в балетному залі.

Та не лише таким чином ведучий готується. Григорій Решетнік взявся за своє харчування та став дотримуватися дієти. Врешті, це все чудово відобразилося на фігурі шоумена. Знаменитість схуд за два тижні на 2,5 кілограми.

Реклама

Допис Григорія Решетніка / © instagram.com/grisha_reshetnik

"Сніданок танцівника. Мінус 2,5 кг за два тижні – далі більше", - обіцяє шоумен.

Зазначимо, цьогоріч "Танці з зірками" вперше за чотири роки повертаються в ефір. На каналі "1+1 Україна" відбудеться показ передноворічного благодійного спецвипуску. Вже відома дата прем'єри "Танців з зірками" та імена всіх учасників.