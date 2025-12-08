ТСН у соціальних мережах

Відомий український співак знявся у фільмі і здивував, чому йому не заплатили гонорар

Виконавець вперше спробував свої сили в акторській професії.

Parfeniuk

Відомий український співак Ілля Парфенюк, який виступає під сценічним ім'ям Parfeniuk, знявся у фільмі.

Артист за освітою є актором. Щоправда, за спеціальністю він не працював, оскільки йому до душі більше музика. Проте свої акторські навички співак теж випробував. Ілля Парфенюк знявся у фільмі "Корпорат", де зіграв невеличку роль. Ба більше, артист ще й написав композицію, що стала саундтреком до фільму, про що він розповів на проєкті "Weekend show".

"Я не лише був композитором, а ще й знявся у ньому. Я написав офіційний саундтрек до цього фільму. Це не просто написав пісню, і вона стала саундтреком. Я готувався, я знав, що буде фільм, написав саундтрек до нього. Приїхав на знімання, я був у ролі себе. Я виступав на цьому корпораті зі своїм треком. Це невелика роль, але перша", - поділився артист.

Parfeniuk / © instagram.com/parfeniuk_13

До речі, Parfeniuk не отримував гонорар за знімання у фільмі та створення саундтреку. Виконавець говорить, що хотів попрацювати у цій сфері. Тож, для нього це була колаборація з кіноіндустрією.

"Мені це було вигідно, тому я не брав гроші. Я хотів знятися в кіно, тому це була взаємна колаборація з кіноіндустрією. Мені це неважко", - зізнався співак.

Нагадаємо, Parfeniuk неабияк популярний співак. Зокрема, він потрапив до топ-10 найпрослуховуваніших артистів на Apple Music. Пропонуємо подивитися, пісні ще яких виконавців українці найбільше слухали протягом 2025 року.

