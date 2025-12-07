ТСН у соціальних мережах

Гороскоп на 8 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли є ризик стати жертвою шахраїв

День високої активності сил зла, коли занадто велика ймовірність стати жертвою шахраїв і просто недобросовісних людей.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп на 8 грудня

Важливо уникати будь-якої активності, яка може стати причиною серйозних травм — занять екстремальними видами спорту, керування автомобілем на підвищеній швидкості та різких рухів.

Важливо також відмовитися від дій, які можуть призвести до фінансових втрат — не можна довіряти малознайомим людям і вкладати гроші в сумнівні підприємства.

Овен

Погані передчуття, які можуть зіпсувати вам настрій від самого ранку, не більше ніж вплив негативної місячної енергетики, тому не варто звертати на них увагу — до реальності вони стосунку не мають.

Телець

Емоційні сплески нинішнього дня можуть серйозно розхитати нервову систему і стати причиною зриву, тому тримати себе в руках корисно не лише щодо людей навколо, а й для власного здоров’я.

Близнята

Дуже важливо, незважаючи ні на що, мислити позитивно: що більше хорошого ви бачитимете в подіях, які відбуваються з вами цього дня, то — і це закономірно — позитивнішими вони виявляться насправді.

Рак

День несприятливий для активної діяльності, тому незважаючи на понеділок, рекомендується провести його в спокої і бажано — наодинці з собою: найкраще зайнятися чимось настільки приємним, наскільки й корисним.

Лев

До критики, яку ви можете почути від близьких людей, необхідно поставитися з розумінням: навіть якщо їхні слова здадуться вам чіпляннями, зерно істини в них буде, тож бажано взяти їх до відома.

Діва

Не варто брати близько до серця нападки людей навколо — як рідних і близьких, так і незнайомих: краще вдати, що ви не помітили недоброзичливості — саме в такому разі ви залишитеся у виграші.

Терези

Небажано втручатися в чужі конфлікти, навіть якщо вони стосуються близьких вам людей: помирити ворожі сторони ви однаково не зумієте, а їхній праведний гнів на свою голову неодмінно отримаєте.

Скорпіон

Захистити себе від неприємностей, які вірогідні цього дня, допоможе наполеглива й копітка праця: зосередившись на точному виконанні робочих завдань, на все інше ви, найімовірніше, не звернете уваги.

Стрілець

Головним ворогом для вас сьогодні стане несподівана лінь, яку можна — і потрібно! — подолати: наприклад, спробуйте розлютитися на самих себе — це не найгірша мотивація для успішної роботи.

Козоріг

Не варто притягувати до себе неприємності, від самого ранку налаштувавши себе на негативний лад: що більше ви візуалізуватимете хороше, то приємнішими виявляться події, які відбуваються з вами в цей час.

Водолій

Від сварок і конфліктів важливо утримуватися завжди, а цього дня — особливо, навіть якщо вам здаватиметься, що їх не уникнути: проблему ви таким чином не розв’яжете, а взаємини зіпсуєте всерйоз і надовго.

Риби

Важливо відмовитися від спілкування з людьми, які стабільно викликають у вас негативні емоції: реакція на розмови з ними може виявитися навіть серйознішою, ніж зазвичай, тож краще не навантажувати свою нервову систему.

