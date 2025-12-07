Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 8 грудня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 8 грудня?

Місяць розповідає

Один із найскладніших і найнебезпечніших днів місячного календаря, коли зіткнення з силами зла буде вірогідним, як ніколи, тому дуже важливо виявляти максимальну обережність.

Місяць рекомендує

На думку астрологів, найбезпечнішим місцем на Землі для кожної людини буде рідна домівка, тому незважаючи на початок робочого тижня, потрібно знайти привід, який дозволив би нам не виходити з неї протягом усієї місячної доби. Спілкуватися — навіть телефоном чи в месенджері — рекомендується лише з тими, хто вартий нашої довіри на всі сто відсотків, решту розмов краще відкласти.

Місяць застерігає

У жодному разі не можна проводити ділові переговори, особливо якщо вони мають серйозні фінансові перспективи — спільну мову знайти не вдасться, а отже, угода не відбудеться. Від ухвалення важливих рішень у будь-якій сфері життя також варто відмовитися — найімовірніше, вони виявляться помилковими.