ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
2 хв

День ангела 8 грудня: кого та як вітати з іменинами

8 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 8 грудня, день ангела

Який сьогодні, 8 грудня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 8 грудня

8 грудня 2025 року привітайте з іменинами Кирила, Анфісу.

Кирило — давньогрецьке походження, означає “владика”. В дитинстві має мінливий характер, часто вередує. В дорослому віці стає наполегливим, вольовим.

Анфіса — давньогрецьке ім’я, перекладається як “квітуча”. В дитинстві сповнена сюрпризів, сором’язлива, скромна. В дорослому віці стає чуттєвою, прекрасною господинею.

День ангела 8 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 8 грудня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 8 грудня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій охоронний ангел завжди оберігає тебе від негараздів, дарує світлі думки, натхнення і щастя у кожному дні. Бажаю внутрішнього спокою, радості та тепла у серці.

***

З Днем ангела! Нехай твоє життя буде сповнене світла, доброти та гармонії. Бажаю, щоб ангел завжди підтримував тебе у складні моменти та допомагав знаходити радість у простих речах.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій оберіг завжди буде поруч, дарує здоров’я, благополуччя та незламну віру у свої сили. Бажаю тепла душі, гарних людей поруч і світлих днів, наповнених щастям.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя завжди освітлювала доброта ангела-хранителя, дарувала мир у серці, надію та радість. Нехай удача і любов завжди йдуть поруч із тобою.

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Хай ангел завжди оберігає твої кроки, дарує силу й натхнення, а життя наповнюється світлом, гармонією та добробутом. Бажаю теплих зустрічей, щирих посмішок і щасливих миттєвостей.

Дата публікації
Кількість переглядів
67
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie