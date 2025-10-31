Магія дитинства наближається: скільки днів залишилось до Дня святого Миколая 2025 року

Через скільки днів День святого Миколая / © unsplash.com

У грудні в українців існує чудова традиція: святий Миколай таємно приносить слухняним дітям подарунки, залишаючи їх під подушкою або в чобітку. Детальніше про те, коли настане День святого Миколая 2025 року, можна дізнатися на Онлайн календарі.

Коли святкуватимуть День святого Миколая 2025 року

За новим церковним календарем, якого дотримується більшість українців, свято припадає на 6 грудня. Саме в ніч проти 6 грудня Миколай кладе подарунки слухняним діткам під подушку.

Оскільки сьогодні 31 жовтня 2025 року, до цього чарівного дня залишилося 36 днів. Діти з нетерпінням готуються до свята: пишуть листи святому Миколаю, розповідаючи про свої добрі вчинки та загадуючи бажані подарунки.

Цьогоріч День святого Миколая випадає на суботу, що надзвичайно зручно для родин. Вихідний день дозволяє сповна відчути святкову атмосферу: відвідати урочисті заходи, піти до церкви або провести час разом за обміном подарунків.

Історія Дня святого Миколая

Святий Миколай здавна відомий своєю добротою та милосердям. Попри переслідування християн, він продовжував поширювати віру, допомагав нужденним та рятував людей від небезпеки. Коли римський імператор наказав ув’язнити Чудотворця, він згодом був звільнений новим правителем. Відтоді Миколай продовжував визволяти полонених, зцілювати хворих та підтримувати бідних. Після його смерті мощі святого також зберігали цілющу силу для вірян.

За легендами, Миколай народився в місті Патарі в благочестивій родині та з раннього дитинства вивчав Святе Письмо. Він присвятив своє життя служінню Богові, став єпископом, здійснив паломництво та роздав усе своє майно нужденним. Його добрі справи та таємні допомоги бідним зробили його символом чудес і благодійності.