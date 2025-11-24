Челсі – Барселона: де дивитися і прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

"Барселона" / © Associated Press

У вівторок, 25 листопада, лондонський "Челсі" прийматиме каталонську "Барселону" в матчі п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після чотирьох турів "Барселона" та "Челсі" мають по 7 очок, посідаючи 11-те та 12-те місця відповідно у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів.

У попередніх матчах найпрестижнішого євротурніру "Челсі" програв "Баварії" (1:3), обіграв "Бенфіку" (1:0), розгромив "Аякс" (5:1) та зіграв унічию з "Карабахом" (2:2).

"Барселона" перемогла "Ньюкасл" (2:1), поступилася ПСЖ (1:2), розбила "Олімпіакос" (6:1) та зіграла внічию з "Брюгге" (3:3).

Де дивитися матч Челсі – Барселона

В Україні поєдинок "Челсі" – "Барселона" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогноз букмекерів на матч Челсі – Барселона

Зовсім незначним фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають "Челсі". На перемогу англійського клубу приймаються ставки з коефіцієнтом 2,40. Нічия – 4,00. Виграш "синьо-гранатових" – 2,66.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда грає по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками основного етапу Ліги чемпіонів вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.