Проспорт
79
Омонія – Динамо: букмекери зробили прогноз на матч Ліги конференцій

Аналітики вважають кіпрський клуб фаворитом у поєдинку з чемпіоном України.

Автор публікації
Максим Приходько
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

У четвер, 27 листопада, київське "Динамо" зустрінеться з кіпрською "Омонією" в матчі четвертого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні GSP у Нікосії. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Омонія" – "Динамо".

Після трьох турів "Динамо" (3 очки) посідає 24-те місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій. "Омонія" (2 бали) перебуває на 29-й позиції.

У попередніх матчах третього за престижністю єврокубка підопічні Олександра Шовковського програли англійському "Крістал Пелас" (0:2), розгромно поступилися турецькому "Самсунспору" (0:3) та знищили боснійський "Зріньські" (6:0).

"Омонія" зазнала поразки від німецького "Майнца" (0:1), після чого зіграла внічию з косоварською "Дрітою" (1:1) та швейцарською "Лозанною" (1:1).

Прогноз букмекерів на матч Омонія – Динамо

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають "Омонію". На перемогу кіпрського клубу можна поставити з коефіцієнтом 2,33. Нічия – 3,25. Виграш чемпіона України – 3,10.

Зазначимо, що після матчу з "Омонією" на киян чекають ще два поєдинки основного етапу Ліги конференцій: з італійською "Фіорентиною" (11 грудня) та вірменським клубом "Ноа" (18 грудня).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" зазнало поразки від "Колоса" та встановило історичний клубний антирекорд в УПЛ.

Наступна публікація

