Шемрок Роверс – Шахтар: букмекери зробили прогноз на матч Ліги конференцій

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 27 листопада, донецький "Шахтар" зустрінеться з ірландським "Шемрок Роверс" у матчі четвертого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Таллат" у Дубліні. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шемрок Роверс" – "Шахтар".

Після трьох турів "Шахтар" (6 очок) посідає 10-те місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій. "Шемрок Роверс" (1 бал) йде на 31-й позиції.

У попередніх матчах третього за престижністю єврокубка підопічні Арди Турана здолали шотландський "Абердін" (3:2), програли польській "Легії" (1:2) та обіграли ісландський "Брейдаблік" (2:0).

"Шемрок Роверс" розгромно програв чеській "Спарті" з Праги (1:4), поступився словенському "Цельє" (0:2) та зіграв унічию з грецьким АЕКом з Афін (1:1).

Прогноз букмекерів на матч Шемрок Роверс – Шахтар

Абсолютним фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають український клуб. На перемогу "Шахтаря" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,50. Нічия – 4,75. Виграш ірландської команди – 5,50.

Зазначимо, що після матчу з "Шемрок Роверс" на донеччан чекають ще два поєдинки основного етапу Ліги конференцій: з мальтійським "Хамрун Спартанс" (11 грудня) та хорватською "Рієкою" (18 грудня).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" розтрощив "Оболонь", збільшивши лідерський відрив в УПЛ.