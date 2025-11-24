ТСН у соціальних мережах

Проспорт
29
2 хв

Шемрок Роверс – Шахтар: де і коли дивитися матч Ліги конференцій

Підопічні Арди Турана проведуть четвертий поєдинок в основній стадії третього за престижністю єврокубка.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 27 листопада, донецький "Шахтар" зіграє з ірландським "Шемрок Роверс" у матчі четвертого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Таллат" у Дубліні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після трьох турів "Шахтар" (6 очок) посідає 10-те місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій. "Шемрок Роверс" (1 бал) йде на 31-й позиції.

У попередніх матчах третього за престижністю єврокубка підопічні Арди Турана здолали шотландський "Абердін" (3:2), програли польській "Легії" (1:2) та обіграли ісландський "Брейдаблік" (2:0).

"Шемрок Роверс" розгромно програв чеській "Спарті" з Праги (1:4), поступився словенському "Цельє" (0:2) та зіграв унічию з грецьким АЕКом з Афін (1:1).

Де дивитися матч Шемрок Роверс – Шахтар

В Україні поєдинок "Шемрок Роверс" – "Шахтар" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шемрок Роверс" – "Шахтар".

Зазначимо, що в основному раунді Ліги конференцій виступають 36 клубів. Кожна команда повинна зіграти по шість матчів з різними суперниками – три поєдинки вдома та три на виїзді.

Після матчу з "Шемрок Роверс" на донеччан чекають ще два поєдинки основного етапу Ліги конференцій: з мальтійським "Хамрун Спартанс" (11 грудня) та хорватською "Рієкою" (18 грудня).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" розтрощив "Оболонь", збільшивши лідерський відрив в УПЛ.

