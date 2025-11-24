- Дата публікації
Мессі повторив історичний рекорд Пушкаша
Лео досяг позначки 404 асисти за кар'єру.
Легендарний форвард "Інтера Маямі" Ліонель Мессі повторив абсолютний рекорд за кількістю результативних передач в історії футболу.
Це сталося після того, як 38-річний аргентинець забив гол і зробив три асисти у чвертьфінальному матчі плейоф МЛС проти "Цинциннаті" (4:0).
Лео досяг позначки 404 асисти за кар'єру. За цим показником він зрівнявся з видатним угорцем Ференцом Пушкашем.
Однак є один нюанс – за часів Пушкаша статистика часто велася без документальних підтверджень, що не можна сказати про Мессі.
Також аргентинець став першим, хто оформив 1300 результативних дій за кар'єру – 896 голів і 404 асисти. Це також абсолютний рекорд футболу.
До слова, на рахунку португальця Кріштіану Роналду 1213 результативних дій (954 голи та 259 асистів).
"Інтер Маямі" в півфіналі плейоф МЛС 29 листопада позмагається з "Нью-Йорк Сіті".
Нагадаємо, у жовтні цього року Мессі подовжив контракт з американським клубом.