Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
1 хв

Мессі повторив історичний рекорд Пушкаша

Лео досяг позначки 404 асисти за кар'єру.

Максим Приходько
Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / © Associated Press

Легендарний форвард "Інтера Маямі" Ліонель Мессі повторив абсолютний рекорд за кількістю результативних передач в історії футболу.

Це сталося після того, як 38-річний аргентинець забив гол і зробив три асисти у чвертьфінальному матчі плейоф МЛС проти "Цинциннаті" (4:0).

Лео досяг позначки 404 асисти за кар'єру. За цим показником він зрівнявся з видатним угорцем Ференцом Пушкашем.

Однак є один нюанс – за часів Пушкаша статистика часто велася без документальних підтверджень, що не можна сказати про Мессі.

Також аргентинець став першим, хто оформив 1300 результативних дій за кар'єру – 896 голів і 404 асисти. Це також абсолютний рекорд футболу.

До слова, на рахунку португальця Кріштіану Роналду 1213 результативних дій (954 голи та 259 асистів).

"Інтер Маямі" в півфіналі плейоф МЛС 29 листопада позмагається з "Нью-Йорк Сіті".

Нагадаємо, у жовтні цього року Мессі подовжив контракт з американським клубом.

Дата публікації
Кількість переглядів
140
