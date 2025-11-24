Гол і три асисти Мессі: "Інтер" Маямі з розгромом вийшов до півфіналу плейоф МЛС

Ліонель Мессі, "Інтер Маямі" / © Associated Press

Реклама

"Інтер Маямі" на виїзді розгромив "Цинциннаті" у чвертьфінальному матчі плейоф МЛС. Зустріч на арені "TQL Стедіум" завершилася з рахунком 0:4 .

Героєм поєдинку став легендарний форвард "чапель" Ліонель Мессі – 38-річний аргентинець взяв участь у всіх чотирьох забитих м'ячах своєї команди, забивши гол і віддавши три результативні передачі.

Огляд матчу "Цинциннаті" – "Інтер" Маямі

Зазначимо, що ще один зірковий форвард маямців Луїс Суарес вийшов на заміну на 76-й хвилині.

Реклама

Два інші ветерани "чапель" Жорді Альба та Серхіо Бускетс, які завершують кар'єру після закінчення цього сезону, вийшли у стартовому складі – Альбу замінили на 82-й хвилині, а Бускетс провів на полі весь матч.

За вихід до фіналу підопічні Хав'єра Маскерано позмагаються з "Нью-Йорк Сіті" – поєдинок відбудеться 29 листопада.

Нагадаємо, у жовтні цього року Мессі подовжив контракт з "Інтером" Маямі.