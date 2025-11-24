Український ексчемпіон Bellator дізнався дату свого дебюту в UFC та ім'я суперника

Ярослав Амосов / Фото: instagram.com/s_amoskin

Колишній чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов незабаром дебютує в UFC.

Як повідомляє BestFightPicks, це станеться 13 грудня. 32-річний українець на турнірі UFC Vegas 112 зійдеться з американцем Нілом Магні.

Для Амосова це буде перший бій від березня цього року, коли він здобув дострокову перемогу над американцем Кертісом Міллендером на турнірі Cage Fury Fighting Championships 140 у Філадельфії (США).

У послужному списку Ярослава 28 перемог у 29 поєдинках у змішаних єдиноборствах. Єдиної поразки українець зазнав у листопаді 2023 року від ямайця Джейсона Джексона, втративши чемпіонський титул Bellator.

Додамо, що після початку повномасштабного російського вторгнення Ярослав вступив до лав тероборони та допомагав виганяти окупантів зі свого рідного міста Ірпінь.

Наприкінці лютого 2023 року Амосов повернувся до змішаних єдиноборств і захистив чемпіонський пояс, здобувши перемогу над американцем Логаном Сторлі на турнірі Bellator 291 у Дубліні (Ірландія).

Нагадаємо, Амосов завоював титул Bellator у червні 2021 року, коли здолав бразильця Дугласа Ліму. Він став першим українським чемпіоном в історії промоушена.