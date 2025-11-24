- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 251
- Час на прочитання
- 1 хв
Польського боксера ввели у штучну кому після жорсткого нокауту від українця
Польський боксер Міхал Сочинські дістав важкі травми у поєдинку з українцем Рамазаном Муслімовим.
Польський боксер важкої ваги Міхал Сочинські перебуває у штучній комі після бою з українцем Рамазаном Муслімовим.
Про це повідомив промоутер поляка Анджей Василевський.
Муслімов брутально нокаутував суперника в сьомому раунді бою за титул WBC Baltic у першій важкій вазі. Поляк під час падіння вдарився головою об канвас і довгий час не міг отямитися. Сочинські винесли з рингу на ношах і терміново доправили до лікарні.
"Гематом немає, зате сильний набряк. Вирішено, що його транспортують до лікарні в Любліні. Лікарі кажуть, що ситуація стабільна і нічого тривожного не відбувається. Результати МРТ це підтверджують.
Міхал отримуватиме ліки і, ймовірно, ще кілька днів перебуватиме в комі. Ми постійно тримаємо руку на пульсі, перебуваємо на зв'язку з лікарями і віримо, що все добре закінчиться", – наводить слова промоутера TVP Sport.
Відео нокауту
Додамо, що поразка від Муслімова стала для Сочинські першою у професійній кар'єрі. Також у його активі 11 перемог (8 – нокаутом).
Муслімов виграв усі дев'ять своїх боїв на профірингу (6 – нокаутом). 30-річний харків'янин вигравав золоті медалі чемпіонату України та брав участь у Європейських іграх-2019, а тепер завоював пояс WBC Baltic.
Раніше повідомлялося, що український боксер Арнольд Хегай зазнав поразки у чемпіонському бою за титул WBO.