Проспорт
Польського боксера ввели у штучну кому після жорсткого нокауту від українця

Польський боксер Міхал Сочинські дістав важкі травми у поєдинку з українцем Рамазаном Муслімовим.

Міхал Сочинські

Міхал Сочинські / instagram.com/sooczus

Польський боксер важкої ваги Міхал Сочинські перебуває у штучній комі після бою з українцем Рамазаном Муслімовим.

Про це повідомив промоутер поляка Анджей Василевський.

Муслімов брутально нокаутував суперника в сьомому раунді бою за титул WBC Baltic у першій важкій вазі. Поляк під час падіння вдарився головою об канвас і довгий час не міг отямитися. Сочинські винесли з рингу на ношах і терміново доправили до лікарні.

"Гематом немає, зате сильний набряк. Вирішено, що його транспортують до лікарні в Любліні. Лікарі кажуть, що ситуація стабільна і нічого тривожного не відбувається. Результати МРТ це підтверджують.

Міхал отримуватиме ліки і, ймовірно, ще кілька днів перебуватиме в комі. Ми постійно тримаємо руку на пульсі, перебуваємо на зв'язку з лікарями і віримо, що все добре закінчиться", – наводить слова промоутера TVP Sport.

Відео нокауту

Додамо, що поразка від Муслімова стала для Сочинські першою у професійній кар'єрі. Також у його активі 11 перемог (8 – нокаутом).

Муслімов виграв усі дев'ять своїх боїв на профірингу (6 – нокаутом). 30-річний харків'янин вигравав золоті медалі чемпіонату України та брав участь у Європейських іграх-2019, а тепер завоював пояс WBC Baltic.

Раніше повідомлялося, що український боксер Арнольд Хегай зазнав поразки у чемпіонському бою за титул WBO.

