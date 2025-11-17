- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 331
- Час на прочитання
- 2 хв
Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі: що сталося
Український боксер відмовився від титулу WBO.
Український боксер Олександр Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно повідомила, що Усик відмовився від їхнього титулу.
Причина такого рішення невідома, але в соцмережах WBO зазначається, що український боксер провів розмову з представниками організації, під час якої вони спільно дійшли до рішення про те, що українець звільнить пояс чемпіона світу.
"WBO вшановує його історичну кар'єру та називає це шанобливою паузою, а не прощанням", – повідомляється на сторінці WBO в соцмережі X.
Відтак Усик втратив статус абсолютного чемпіона світу в хевівейті, який здобув у липні цього року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа. Водночас українець продовжує володіти поясами IBF, WBA та WBC.
Таким чином, британець Фабіо Вордлі, який у жовтні цього року переміг новозеландця Джозефа Паркера у бою за тимчасовий титул WBO, отримав повноцінний пояс.
Раніше повідомлялося, що WBO зобов'язала Усика провести наступний поєдинок з переможцем бою Паркер – Вордлі. Українець ризикував втратити пояс, якби відмовився його захищати, але вирішив добровільно його звільнити.
Зазначимо, що Усик уже вдруге втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, відмовившись від одного з поясів. У червні минулого року він аналогічно звільнив титул IBF, який унаслідок цього перейшов до Дюбуа.
У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.
Нагадаємо, директор команди українського чемпіона Сергій Лапін уже розповів, що Усик збирається повернутися на ринг у першій половині 2026 року.