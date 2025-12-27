Японський "Монстр" під наглядом Усика захистив звання абсолютного чемпіона світу

Наоя Іноуе – Алан Пікассо / © Associated Press

Абсолютний чемпіон світу в другій найлегшій вазі Наоя Іноуе успішно захистив свої титули у бою з мексиканцем Аланом Пікассо.

Цей поєдинок став головною подією вечора боксу в саудівському Ер-Ріяді. Японський "Монстр" переміг одноголосним рішенням суддів – 119:109, 120:108, 117:111.

Для 32-річного Іноуе це 32-га перемога у 32 поєдинках (27 – нокаутом) на профірингу, він залишається непереможним.

Для 25-річного Пікассо ця поразка стала першою у професійній кар'єрі. Таож у його послужному списку 32 перемоги (17 – нокаутом) та одна нічия.

Зазначимо, що на бій прибув чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик.

Український боксер піднявся в ринг, щоб привітати Іноуе з перемогою над Пікассо.

Також Іноуе після свого бою відповів на запитання, чи повинен він бути вище Усика в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р). Зараз японець посідає там другу сходинку, тоді як українець лідирує.

"Сьогодні ввечері містер Усик прийшов подивитися мій бій, але насправді я не дуже задоволений своїм виступом. Я повинен був виступити набагато краще. Тому я не скажу нічого (щодо позиції в рейтингу – прим.) і наступного разу буду набагато кращим", – сказав Іноуе.

Раніше повідомлялося, що Усик назвав ім'я свого наступного суперника.