У Мережі з'явилося відео, як Усик готував Джошуа до бою проти Джейка Пола

Ентоні Джошуа та Олександр Усик / © Associated Press

У ніч проти 20 грудня колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа брутально нокаутував відеоблогера Джейка Пола в офіційному поєдинку, який відбувся в Маямі (США).

Після поєдинку директор команди володаря титулів WBA, WBC та IBF у хевівейті Олександра Усика Сергій Лапін виклав відео, на якому український чемпіон допомагає британцю готуватися до бою з Полом.

Зазначимо, що Усик і Джошуа є колишніми суперниками. Українець та британець зустрічалися в ринзі двічі – у вересні 2021 року та серпні 2022-го. Перший бій українець виграв одноголосним рішенням суддів, а у другому переміг роздільним рішенням суддів.

Нагадаємо, Джошуа нокаутував Пола у шостому раунді, до цього тричі відправивши його у нокдаун. Після бою зірка YouTube повідомив, що британець зламав щелепу йому в двох місцях, опублікувавши рентгенівський знімок.

Для 36-річного Джошуа це 29-та перемога на професійному рингу (26 – нокаутом) за 4 поразок, дві з яких він зазнав від українця Олександра Усика.

Ей Джей повернувся на ринг вперше від вересня минулого року, коли він нокаутом програв Даніелю Дюбуа.

Поразка від Джошуа стала для 28-річного Пола лише другою у професійному боксі. Вперше шоумен програв у лютому 2023 року Томмі Ф'юрі, молодшому зведеному брату ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі. Також Джейк здобув 12 перемог (7 – нокаутом).

У попередньому бою Пол у червні цього року одноголосним рішенням суддів здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Перед цим шоумен у листопаді минулого року здобув перемогу над легендарним Майком Тайсоном.