У Мережі з'явилося відео, як Усик готував Джошуа до бою проти Джейка Пола
Український чемпіон допомагав своєму колишньому супернику готуватися до поєдинку з шоуменом.
У ніч проти 20 грудня колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа брутально нокаутував відеоблогера Джейка Пола в офіційному поєдинку, який відбувся в Маямі (США).
Після поєдинку директор команди володаря титулів WBA, WBC та IBF у хевівейті Олександра Усика Сергій Лапін виклав відео, на якому український чемпіон допомагає британцю готуватися до бою з Полом.
Зазначимо, що Усик і Джошуа є колишніми суперниками. Українець та британець зустрічалися в ринзі двічі – у вересні 2021 року та серпні 2022-го. Перший бій українець виграв одноголосним рішенням суддів, а у другому переміг роздільним рішенням суддів.
Нагадаємо, Джошуа нокаутував Пола у шостому раунді, до цього тричі відправивши його у нокдаун. Після бою зірка YouTube повідомив, що британець зламав щелепу йому в двох місцях, опублікувавши рентгенівський знімок.
Для 36-річного Джошуа це 29-та перемога на професійному рингу (26 – нокаутом) за 4 поразок, дві з яких він зазнав від українця Олександра Усика.
Ей Джей повернувся на ринг вперше від вересня минулого року, коли він нокаутом програв Даніелю Дюбуа.
Поразка від Джошуа стала для 28-річного Пола лише другою у професійному боксі. Вперше шоумен програв у лютому 2023 року Томмі Ф'юрі, молодшому зведеному брату ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі. Також Джейк здобув 12 перемог (7 – нокаутом).
У попередньому бою Пол у червні цього року одноголосним рішенням суддів здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Перед цим шоумен у листопаді минулого року здобув перемогу над легендарним Майком Тайсоном.