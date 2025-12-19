Яке свято 20 грудня 2025 року / © ТСН

20 грудня 2025 року — субота. 1395-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

20 грудня, віряни святкують День пам’яті святої великомучениці Анастасії / © Pixabay

Завтра, 20 грудня, віряни святкують День пам’яті святого священномученика Ігнатія Богоносця. Ігнатій Богоносець жив на початку І століття (приблизно 35–107 року) і був другим після апостола Петра єпископом Антіохії — одного з головних центрів ранньої Церкви. Його прозвали «Богоносцем», бо він ніс у своєму серці живого Христа, тобто був надзвичайно побожним і духовно наповненим, виявляючи це у словах і ділах. Ігнатій став жертвою гонінь на християн за часів імператора Траяна. Він був заарештований та відправлений до Рима, де мав стати здобиччю диким звірам на аренах. На шляху до Риму він проходив через численні міста, під час чого надсилав листи до різних християнських громад — ці послання називають “листами Ігнатія”, вони збереглися до сьогодні і є цінним джерелом знань про віру, єдність церкви та мучеництво.

20 грудня в Україні святкують День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС / © Associated Press

20 грудня в Україні святкують День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС. Професійне свято, яке присвячене вшануванню людей, які присвятили значну частину свого життя службі у правоохоронних органах України, зокрема в Міністерстві внутрішніх справ (МВС) та Національній поліції. Цей день присвячений глибокій повага та вдячності всім працівникам, які закінчили свою службу у системі МВС та поліції, але зробили величезний внесок у справу захисту громадського порядку, безпеки громадян та правового устрою країни.

20 грудня Міжнародний день солідарності людей / © pexels.com

Також 20 грудня Міжнародний день солідарності людей. Цього дня люди в різних країнах світу говорять про важливість єдності й взаємної підтримки. Ця дата була обрана після того, як 2005 року Генеральна Асамблея ООН прийняла відповідну резолюцію (№60/209), що визначає солідарність однією з базових цінностей, яка має лежати в основі міжнародних відносин у XXI столітті. Солідарність — це взаємна підтримка та співпраця людей і народів у прагненні вирішувати спільні виклики. Це не лише допомога одне одному в складні моменти, але й усвідомлення того, що наші долі тісно пов’язані між собою.

20 грудня святкують День гри / © pexels.com

20 грудня святкують День гри. Невимушене, веселе свято, яке присвячене всьому, що пов’язане з іграми та ігровою діяльністю. Свято бере свій початок 1975 року — його започаткувала британська компанія Games Workshop, відома виробництвом ігор, зокрема настільних та фентезійних ігор. Перше святкування відбулося в Лондоні як ігрова подія, яка згодом перетворилася на щорічну традицію для геймерів і любителів ігор по всьому світу.