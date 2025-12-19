Депресія / © Unsplash

Вчені з Університетського коледжу Лондона визначили шість окремих симптомів депресії, які в середньому віці можуть свідчити про підвищений ризик розвитку деменції в майбутньому. Нові дані вказують: важливу роль відіграє не сам факт депресії, а конкретні її прояви.

Про це повідомило видання Science Alert.

Дослідники проаналізували інформацію про 5811 учасників великого дослідження у Великій Британії. Дані про психічний стан людей збирали у 1997–1999 роках, коли їм було від 45 до 69 років і вони не мали деменції. Далі за станом здоров’я добровольців спостерігали в середньому майже 20 років, використовуючи офіційні медичні реєстри до 2023 року.

За цей період деменцію діагностували у 10,1% учасників. Водночас у людей, які в середньому віці повідомляли про п’ять і більше симптомів депресії, ризик розвитку деменції був на 27% вищим. Вчені з’ясували, що ключову роль відіграли лише шість із тридцяти оцінених симптомів.

Йдеться про втрату впевненості в собі, труднощі з розв’язанням проблем, відсутність відчуття близькості з іншими, постійну нервозність, проблеми з концентрацією уваги та незадоволення якістю виконання повсякденних справ. Найбільш значущими виявилися саме втрата впевненості та складнощі з ухваленням рішень — кожен із цих симптомів окремо був пов’язаний із приблизно 50-відсотковим зростанням ризику деменції.

Водночас деякі поширені прояви депресії, зокрема порушення сну або суїцидальні думки, не показали довгострокового зв’язку з розвитком деменції. Автори наголошують: дослідження не доводить прямого причинно-наслідкового зв’язку, але вказує на важливі закономірності.

Науковці застерігають, що результати ґрунтуються на даних британської вибірки відносно здорових держслужбовців і можуть не повністю відображати ситуацію в інших країнах чи групах населення. Утім, ці висновки можуть стати основою для подальших досліджень і розвитку більш ранньої та персоналізованої профілактики як депресії, так і нейродегенеративних захворювань.

